BBB 22: Paulo André conta sobre conversa com Laís, e Arthur Aguiar dispara: ''Vai bater e vai sair''

Durante festa do líder Lucas, Paulo André revelou para brothers o que falou com Laís e Arthur Aguiar sugeriu eliminação da médica

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 07h09

Durante a festa do Líder Lucas (31), na noite de quarta-feira, 16, Paulo André (23) conversou com Pedro Scooby (33) e Arthur Aguiar (33) e contou aos brothers sobre a conversa que teve com Laís (30) sobre a relação dela com o ator.

"Ela meteu o ponto de vista dela. A troca de ideia não foi para deixar alguma coisa sanada. Segunda ela, você expôs seu ponto de vista e ficou por isso", disse ele.

Arthur Aguiar, então, comentou: "Mas ela disse que ficou entendido e estava tudo certo". "Não foi isso que eu entendi. Mas o bagulho vai seguir", disse o atleta olímpico.

Na sequência, o marido de Maíra Cardi afirmou que a médica terá o mesmo destino dos outros confinados do Quarto Lollipop. "Vai acontecer a mesma coisa. Vai bater e vai sair", falou o ex-Rebelde.

No papo do atleta olímpico com Laís, que aconteceu durante a tarde, ela se explicou: "A gente teve uma conversa e eu queria entender dele quando ele começou a vir para cima de mim. No meu ponto de vista, ele tinha uma treta com a Jade e vinha pra cima de mim porque me achava fraca no jogo, entendeu? Estratégico".

"E aí ele na época do Monstro, em que eu tirei a última placa dele, aí eu fui explicar para ele que a minha estratégia ali não era 'vou tirar a placa do Arthur porque eu quero que ele seja o Monstro'. Em nenhum momento foi isso", disse ainda a goiana.

Natália e Linn da Quebrada protagonizam treta durante festa

Natália (23) e Linn da Quebrada (31) discutiram na festa do líder. O desentendimento entre as sisters teria começando antes mesmo da festa e o motivo seria a relação delas com Jessilane (26). Após desabafar com as sisters, a modelo acabou iniciando a briga ao expor o que estava pensando das duas. "A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem", disse, gritando que Lina era "falsa e desleal".