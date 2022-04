BBB 22: Paulo André chora após discussão com Pedro Scooby

Paulo André chora depois de ter um desentendimento com Pedro Scooby na casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 08h51

A emoção rolou solta na casa do BBB 22 na noite desta terça-feira, 19, após a eliminação de Gustavo (31), que deu adeus ao prêmio milionário do programa.

Depois de se desentender com Pedro Scooby (33) na casa mais vigiada do país, o esportista Paulo André (23) se emocionou e chorou ao lado do famoso surfista.

"Foi bom. Obrigado por ter ficado aqui. Eu estava precisando conversar", disse Scooby, após ter apontado que não teve um acolhimento do amigo quando foi ao Paredão.

"Eu dei mole mesmo", assumiu P.A. com lágrimas no rosto. Pedro Scooby abraçou o colega, pedindo para ele ficar calmo. "Eu queria tua atenção", confessou.

Ciúmes do amigo

"Você é uma pessoa especial!", falou Paulo André. "Estava com ciúmes. Queria sua atenção...", admitiu o surfista. "Estou me sentindo mal... Não quero nunca que você duvide do meu amor por você!", finalizou Paulo André no BBB 22.