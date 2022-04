BBB 22: Após eliminação de Gustavo, Arthur Aguiar dispara: ''Se eu falasse o que queria falar, teria um embate gigantesco''

Arthur Aguiar falou da relação com Gustavo no confinamento e criticou estratégia de votos do brother após eliminação no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 07h06

Após a eliminação de Gustavo (31), na noite de terça-feira, 19, Arthur Aguiar (33) falou sobre seu relacionamento com o brother na casa do BBB 22.

O advogado foi o décimo quinto eliminado do reality da TV Globo, em disputa contra Eliezer (31) e Paulo André (23), e deixou o programa com 81,53% dos votos. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt (47) detonou a estratégia de Gustavo para colocar no paredão quem ainda não tinha ido e a pré-definição dos meninos em fazerem indicação rotativa.

No quarto Grunge, os confinados comentaram sobre a saída do paranaense. "A minha leitura é que o público deve ter entendido que o Gustavo mascarou uma questão diretamente com o Arthur, para não se indispor com ele, e para se manter nesse grupo protegido usando esse artifício. Mas o Brasil sabe que o Gustavo tem [uma questão com o Arthur]", analisou Eliezer.

Pedro Scooby (33), então, se surpreendeu: "Como ninguém falou isso? Eu não notei. Eu teria chegado nele [e chamado para conversar]".

Arthur também explicou seu ponto para os brothers. O ator recordou o combinado deles nos últimos dias em relação às formações de paredão. "Meu erro na nossa discussão, quando eu falei ‘vocês’... o 'vocês' era 'ele'. Se eu falasse o que eu queria falar, eu teria um embate muito gigantesco. E eu não tenho saúde emocional para lidar com aquilo naquele momento, essa é a verdade".

Comentando sobre a dinâmica de emparedar quem não foi para a berlinda, o marido de Maíra Cardi avaliou: "Ele trouxe um ponto que seria favorável a todos vocês, menos a mim. Isso é inegável."

O ex-Rebelde voltou a falar sobre o paredão falso que enfrentou. "Ele já tinha falado pra mim que valia. Quando ele dá a ideia pra vocês, 'não, mas o paredão não vale', é muito mais pra tipo: 'estou com vocês'. Ele sempre teve problema comigo, e eu também com ele. A gente nunca chegou a conversar sobre isso, a gente deixou pra lá e falamos isso no ao vivo também. E a questão é o seguinte, quando ele traz isso, ele cria uma situação onde é favorável pra todo mundo, menos pra mim. Então, ele fica bem com todo mundo e mmantém a indisposição com a pessoa que ele já tem indisposição".

Confira trecho da conversa de Arthur Aguiar com brothers sobre Gustavo:

Arthur Aguiar sobre Gustavo: "Se eu falasse o que eu queria falar, teria um embate muito gigantesco"



Confira o papo entre os brothers!https://t.co/aKbAzOHHuY#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/rFRapfPXSl — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2022

Já temos um novo paredão no BBB 22!

Reta final do BBB 22! Após Paulo André vencer a prova do líder na noite de terça-feira, 19, ele indicou Eliezer à berlinda. Douglas Silva (33) foi o único que não conseguiu completar a dinâmica e acabou sendo o primeiro emparedado. Pela casa, no confessionário, Pedro Scooby foi o mais votado, com três, e completou o paredão.