BBB 22: Paulo André choca brothers ao dizer que não sabe quem é Luana Piovani e pergunta a Scooby: ''Sua mina?''

Paulo André deixou os brothers do BBB 222 surpresos ao revelar que não sabe quem é a atriz Luana Piovani e questionou se é mulher de Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 12h49 - Atualizado às 13h29

O atleta Paulo André (23) precisou estar confinado na casa mais vigiada do Brasil para descobrir, finalmente, quem é Luana Piovani (45)!

O brother arrancou risadas dos colegas de confinamento na madrugada desta quinta-feira, 10, durante conversa com Pedro Scooby (33), Douglas Silva (33) e Arthur Aguiar (32).

Durante o papo, surgiu o assunto do casamento do surfista com a loira, com quem teve três filhos, Dom, e os gêmeos, Bem e Liz. Ele comentava que as pessoas sempre perguntavam se ele se incomodava com as cenas de sexo de Luana quando ainda eram casados.

"Não, era o trabalho dela", disse ele. "Sua mina é atriz?", questionou o atleta, entregando que não sabia quem era. Scooby confirma que a atual, Cintia Dicker, também é, e Douglas completou: "Mas a ex dele era também. Você não sabia? Estava recluso?", brincou o ator.

P.A afirmou que sabia que Scooby era casado, mas não que sua ex era atriz. "Você não sabia quem era a ex-esposa dele?", perguntou Arthur, indignado. "Não sei", assumiu Paulo. "Sério mesmo? Mas é que é outra geração, tem dez anos a menos", avaliou Douglas.

Pedro perguntou se ele nunca assistiu ao filme Mulher Invisível. "Você sabe quem é o Selton Mello...", disse Pedro Scooby.

"Mas qual é o problema não conhecer a mina?", quis saber Paulo André."É que é impossível você não conhecer, não é uma mina que surgiu agora", comentou Arthur. O atleta, então, pediu desculpas a Scooby.

Jade Picon fala sobre possível romance com Paulo André no BBB 22

Após beijar Eliezer na festa da líder da semana, Natália quis saber quando vai rolar o tão esperado beijo de Jade Picon e Paulo André. "Deixa eu te fazer uma pergunta: quando o beijo no PA sai?", questionou a designer de unhas. "Aí, Nat, pelo amor de Deus", riu a líder.

Confira o momento que Paulo André descobriu quem é Luana Piovani: