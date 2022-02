BBB 22: No paredão, Brunna Gonçalves avalia decisão de Lucas: ''Se sente ameaçado''

A dançarina Brunna Gonçalves conversou com Eslovênia sobre Lucas colocá-la no paredão do BBB 22

BBB 22: No paredão, Brunna Gonçalves avalia decisão de Lucas: ''Se sente ameaçado'' - Reprodução/Globo