BBB 22: Natália arrependida e Eslovênia ansiosa para a Prova do Líder; confira o que rolou

Após festa com muito barraco, Natália tenta se reconciliar com brothers e Eslovênia prevê boa Prova do Líder

Hoje é dia de Prova do Líder no BBB 22! Após festa com muito barraco, Natália Deodato (22) acorda arrependida e tenta se acertar com Linn da Quebrada (31), Jessilane Alves (26) e Gustavo Marsengo (31). Eslovênia Marques (25), além disso, projeta noite boa Prova do Líder.

Na manhã de hoje, 17, Natália Deodato acordou com a consciência pesada, após discussão com Linn da Quebrada, e revelou para Eliezer (31) como está se sentindo: "Estou com vergonha, você acredita?", revelou.

Seu affair dentro da casa, tenta deixá-la mais tranquila: "Não precisa ter vergonha, hoje tudo vai se acertar", disse ele. "Mas não apaga o que aconteceu", responde a mineira.

Natália: "Estou muito mal, muito triste se eu tiver feito realmente isso" 😢

Eliezer: "Você vai pedir desculpa. Vocês vão conversar"



Natália: "Estou muito mal, muito triste se eu tiver feito realmente isso" 😢

Eliezer: "Você vai pedir desculpa. Vocês vão conversar"

Depois de conversar com Eli , Natália foi direto conversar com as envolvidas na discussão, Jessilane Alves (26) e Lina para pedir desculpas. Ela começou dizendo que não lembrava como toda a discussão se motivou, e Lina a recordou.

A designer de unhas seguiu explicando que se sente ignorada quando conversa com as duas. Lina disse que isso acontecia porque Natália nao compartilhava isso com as amigas. Natália, então, confessa dificuldade em se expressar, mesmo com as amigas de confinamento.

O papo seguiu, mas as sisters não chegaram à uma conclusão em comum. Em dado momento, Jessilane interrompeu a conversa e disse que não queria mais debater sobre esse assunto. Todas as envolvidas voltaram à dormir.

Natália: "Primeira coisa: te devo perdão (...) Errei em ter falado essa palavra com você"



Natália: "Primeira coisa: te devo perdão (...) Errei em ter falado essa palavra com você"

Mais uma tentativa de se acertar

Na tarde desta quinta-feira, Natália Deodato se desculpou com mais um participante. Passando pela cozinha, encontrou Gustavo Marsengo."Bom dia! Você está bem? Desculpa por ontem, viu?", disparou a mineira."Não para mim", respondeu o brother.

A designer de unhas afirmou: "Não... Para todo mundo. Acredito que para todo mundo... que eu devo desculpas, né?". "Dá um beijo aqui", comentou o empresário abraçando a sister. Natália: "Desculpa por ontem, viu?"

Gustavo: 🫂



Natália: "Desculpa por ontem, viu?"

Gustavo: 🫂

Na cozinha VIP do BBB 22, Eslovênia Marques (25) conversou com Jessilane Alves (26) e Linn da Quebrada (31) sobre a prova do líder desta quinta-feira. Durante o papo, a sister confessou para as colegas de confinamento que está confiante na dinâmica de mais tarde.

"Estou com uma sensação boa sobre a prova de hoje", disse ela. Ao ouvir a colega de confinamento, a atriz afirmou que está torcendo para elas vencerem: "Ai, mulher. Torcendo pela gente", comentou.