BBB 22: Eslovênia comenta expectativa para a prova do líder: ''Sensação boa''

Em conversa com Jessilane e Linn da Quebrada, Eslovênia mostrou-se confiante para a prova desta noite

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 18h18

Na cozinha VIP do BBB 22, Eslovênia Marques (25) conversou com Jessilane Alves (26) e Linn da Quebrada (31) sobre a prova do líder desta quinta-feira, 17.

Durante o papo, a sister confessou para as colegas de confinamento que está confiante na dinâmica de mais tarde.

"Estou com uma sensação boa sobre a prova de hoje", disse ela. o ouvir a colega de confinamento, a atriz afirmou que está torcendo para elas vencerem: "Ai, mulher. Torcendo pela gente", comentou.

Em seguida, Eslô falou sobre a divisão de VIP e Xepa: "Queria que fossem cinco pulseiras", afirmou ela. "Mas acho que vão ser cinco pulseiras novamente", opinou Jessi. "Não, eu e mais cinco. No caso, eu a Líder", explicou. "Entendi. Mas agora está diminuindo. Se bobear, vai diminuir mais", respondeu a professora. "Não duvido", finalizou a modelo.

Alerta

Lucas Bissoli (31) e Eslovênia conversaram sobre a última prova do líder do BBB 22. No papo, o brother relembrou que Arthur Aguiar (33) o incentivou a desistir da prova de resistência. Ao ouvir o affair, a sister fez um alerta. "Ele não é seu amigo."