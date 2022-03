BBB 22: Após barraco na festa de ontem, Natália acorda arrependida: "Estou com vergonha"

Natália briga com Linn da Quebrada e Jessilane, quebra objetos da casa e acorda arrependida

Caras Digital Publicado em 17/03/2022, às 10h30 - Atualizado às 11h02

Fogo no parquinho! A briga de Natália Deodato (22) e Linn da Quebrada (31) na festa do líder repercutiu na casa inteira na madrugada desta quinta-feira, 17.

O desentendimento entre as sisters teria começando antes mesmo da festa e o motivo seria a relação delas com Jessilane Alves (26).

No quarto, após desabafar com Linn da Quebrada e Jessilane sobre a situação, Natália acabou iniciando a briga ao expor o que estava pensando das sisters. "A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem", disse.



Linn da Quebrada tentou se defender, mas a designer de unhas começou a gritar chamando a artista de "falsa e desleal"."Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você", declarou Natália. A partir daí, Jessi tentou apaziguar a situação com Natália e Lina foi retirada do quarto por Eslovênia. Depois, Natália ficou muito alterada com a situação chegando a quebrar objetos da casa e chutar portas. Foi um drama geral, com alguns participantes assustados com as atitudes de Natália e outros, tentando acalmá-la.

Na manhã de hoje, 17, Natália acordou com a consciência pesada e revelou para Eliezer (31) como está se sentindo: "Estou com vergonha, você acredita?", revelou.

Seu affair dentro da casa, tenta deixá-la mais tranquila: "Não precisa ter vergonha, hoje tudo vai se acertar", disse ele. "Mas não apaga o que aconteceu", responde a mineira.

"O que aconteceu foi uma coisa que você estava sentindo...Mas uma conversa, um diálogo, no momento certo, não é que vai apagar, mas vai amenizar", aconselha Eliezer. Natália então, reflete: "Mas não precisava ser daquela forma...Eu não lembro nem porque foi tão da forma...".