BBB 22: Depois de briga com as amigas Jessilane e Lina na festa do Líder, Natália acorda e pede desculpas: “Eu errei”

O desentendimento tinha começado antes mesmo da festa motivado pelo relacionamento de Lina e Natália com Jessilane

Caras Digital Publicado em 17/03/2022, às 13h30 - Atualizado às 14h46

A noite de ontem, 16, foi difícil para Natália Deodato (22). Entre outro momentos, ela chorou, brigou com as amigas, quebrou objetos da casa e jogou cadeiras para o alto.



O desentendimento entre as sisters teria começando antes mesmo da festa e o motivo seria a relação delas com Jessilane Alves (26). No quarto, após desabafar com Linn da Quebrada (31) e Jessilane sobre a situação, Natália acabou iniciando a briga ao expor o que estava pensando das sisters.

A discussão repercurtiu pela casa inteira. Na manhã de hoje, 17, Natália acordou dizendo que tinha se arrependido da situação de ontem. Em seguida, foi direto conversar com as envolvidas na discussão, Jessi e Lina para pedir desculpas. Ela começou dizendo que não lembrava como toda a discussão se motivou, e Lina a recorda: "Quando aconteceu isso ontem e você trouxe mais uma vez esse lugar de que quando estamos juntas você não consegue entrar na conversa, enfim, todas essas coisas, fico sentindo como se mais uma vez eu tivesse atrapalhando essa relação de vocês duas", relembrou a cantora.

A mineira respondeu pedindo desculpas: "Primeira coisa: te devo perdão. Porque tenho mania de falar palavrão, mas não é no termo pejorativo. Sei que a Jessi [Jessilane] não é acostumada a falar palavras assim e se sente ofendida. Então te devo perdão pela palavra que usei. Errei em ter falado essa palavra com você".

A designer de unhas seguiu explicando que se sente ignorada quando conversa com as duas. Lina disse que isso acontecia, porque Natália nao compartilhava isso com as amigas

"Isso acaba acontecendo porque você vai guardando isso para você e não divide com a gente para que a gente possa explicar o que está acontecendo".



Natália então, confessa dificuldade em se expressar, mesmo com as amigas de confinamento: “"Mas eu não tenho facilidade de falar o que eu sinto. Preciso de paciência comigo. Não consigo falar o que estou sentindo, não consigo. Acho que isso é uma forma muito clara de dizer que eu não consigo. De olhar para mim você entende que eu não consigo falar certas coisas. É um defeito meu”, declarou ela.



A conversa seguiu e as sisters não chegaram à uma conclusão em comum. Em dado momento, Jessilane interrompeu a conversa e disse que não queria mais debater sobre esse assunto. Todas as envolvidas voltaram à dormir.