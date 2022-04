BBB 22: Marina Ruy Barbosa revela sua torcida para a final e recebe críticas: ''O Brasil não quer''

Atriz Marina Ruy Barbosa fez apelo na web ao declarar torcida no BBB 22 e foi criticada pelos fãs de Arthur Aguiar, apontado como favorito da edição

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 10h56

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) mostrou que é fã e está acompanhando o BBB 22! Nas redes sociais, ela declarou para quem vai sua torcida no programa da TV Globo!

Na última quarta-feira, 13, a artista revelou quem, em sua opinião, deveria levar a melhor no reality.

A atração está na reta final e é a primeira vez que o Top 7 é formado por seis homens, Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33), Eliezer (31), Gustavo (31), Paulo André (23) e Pedro Scooby (33).

Jessilane (26) é a única mulher que sobrou na edição, e foi para a bióloga que Marina declarou que está torcendo.

"Eu quero a Jessi na final", escreveu Marina Ruy Barbosa em seu perfil oficial no Twitter.

Porém, a atriz foi criticada, principalmente pelos fãs de Arthur, apontado como o favorito da temporada. "Vai ficar querendo", "Mas o Brasil não quer, desculpe Marina", "E só votar, você não tem que querer, nós que mandamos", disseram.

No entanto, teve gente que concordou com a atriz: "Pode até ser chata, mas ela é quem mais precisa do prêmio...", "Também. Acho ela uma pessoa verdadeira (o que já a deixa a frente do Arthur), me identifico com a emotividade (sou chorona, e sei o quanto isso é difícil), foi fiel ao seu jogo".

Marina Ruy Barbosa arrasa em selfie de biquíni cavado

Recentemente, Marina Ruy Barbosa chamou atenção na web ao publicar um clique poderoso em que aparece na frente do espelho, usando um biquíni verde bem cavado, destacando suas curvas e o corpaço.

