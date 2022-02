Big Brother / Sem querer?

BBB 22: Maria se sente mal após bater balde na cabeça de Natália: ''Estou chateada''

Após Jogo da Discórdia, Maria desabafou com brother sobre o episódio do balde com Natália e lamentou situação

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 07h11

Maria lamenta episódio de balde com Natália - Reprodução/Globo