Sonia Abrão desaprova atitude de Maria com Arthur Aguiar no Jogo da Discórdia: ''Tinha que ser punida''

Apresentadora Sonia Abrão criticou atitude de Maria com Arthur Aguiar no Jogo da Discórdia e pediu punição para a sister

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 10h07

A apresentadora Sonia Abrão (58) deu mais uma de suas opiniões sobre o BBB 22 e dessa vez a crítica foi para a atriz Maria (21).

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 07, a integrante do Pipoca deu uma placa de "Jogo sujo" para Arthur Aguiar (32) e a forma como ela colou o objeto na testa do ator chamou a atenção da jornalista da RedeTV!.

"BBB22: sacanagem o que Maria fez com Arthur no Jogo da Discórdia! Pra que essa agressividade ao colocar a placa na testa do brother?", indignou-se Sonia Abrão.

- Sonia Abrão debocha de Naiara Azevedo no Jogo da Discórdia do BBB22

"Isso não deveria passar batido no reality! Tipo de atitude que humilha a pessoa! Maria tinha que ser punida! No mínimo, um bronca do Tadeu em público pra mostrar que ela foi desnecessária!", alertou a apresentadora.

Nos comentários, os internautas também ficaram revoltados com a situação. "Menina sem educação e sem postura", disseram. "Concordo plenamente", falaram outros.

Nos últimos dias, Sonia Abrão comemorou em sua rede social a desclassificação de Tiago Abravanel (34) e a Naiara Azevedo (32) no paredão.

Veja o vídeo de Maria dando a placa para Arthur Aguiar: