BBB 22: Internet reage à agressão de Maria a Natália com balde e pede sua expulsão

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 00h06

Mais uma polêmica típica de reality shows: a atriz e cantora Maria (21) bateu com o balde de água na cabeça da participante Natália (22), que está no paredão do BBB 22, e provocou reações imediatas da internet: estão pedindo a expulsão da participante do grupo Camarote.

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 14, Maria acusou a sister de ser "desagradável" e justificou seu voto. A prova, que foi comandada pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt (47), consistia em acusar algum dos companheiros e, mediante o "tribunal" formado pelos outros participantes, usar o veredito para punir o acusado ou o acusador com um banho de água suja -- o líquido era cenográfico.

Maria se defende dizendo que escorregou, mas admite que ficou com ódio

Depois de ter ficado uma dúvida no espectador e na direção do programa, o apresentador chamou o intervalo e, na volta, falou que precisava esclarecer uma questão. Perguntou a Natália se ela estava bem e chamou a atenção de Maria, que pediu desculpas e disse que escorregou. Depois do término do programa ao vivo, Maria conversou com Vyni (23), dizendo que foi sem querer, mas que ficou com tanto ódio que deixou o objeto escapar: "É a segunda vez que eu fui agressiva com uma pessoa. Foi totalmente sem querer, eu não queria jogar o balde na cabeça dela".

Mas os internautas se revoltaram com a atitude de Maria contra Natália e começaram, imediatamente, a postar mensagens nas redes sociais.

Veja o momento em que Maria bate com o balde na cabeça de Natália e a repercussão:

OBVIAMENTE foi de propósito e já é a segunda. Bbb devia tomar uma providência, maria vc é ridícula pic.twitter.com/8Z3pcwvdK2 — bebi (@deborafiuzaf) February 15, 2022

isso aqui não foi SEM QUERER

foi agressão e não é a primeira da maria na casa

e aí @boninho???? #MARIAEXPULSApic.twitter.com/yarbd3csBL — Liz #BBB22 (@legalizandra) February 15, 2022

O q fizeram hj com Natália ultrapassou todos os limites do absurdo e ultrapassa o jogo.Foi humilhada de uma forma covarde por várias pessoas que sentem pavor em se comprometer e preferem chutar cachorro morto.E ter recebido o apoio somente da BÁRBARA beira o inacreditável.#BBB22pic.twitter.com/DsiyiroMzd — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 15, 2022

Esse jogo da discórdia não foi nem um pouco divertido. FOI HORRÍVEL. #BBB22pic.twitter.com/vDZDL00OqF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 15, 2022

Confira a conversa de Maria com Vyni em que ela admite que ficou com raiva:

maria comentou com vyni que ficou chateada por ter ficado agressiva mais uma vez e dado a baldada sem querer na natália #bbb22pic.twitter.com/H5hedtLEi1 — @paiva #bbb22 (@paiva) February 15, 2022