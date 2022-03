BBB 22: Lucas perde a paciência e solta o verbo contra sister

Lucas perde a paciência durante conversa sobre jogo no BBB 22 e solta o verbo no reality show

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 08h52

Com a proximidade de mais uma consagração de líder dentro da casa do BBB 22, alguns participantes já estão sentindo na pele o clima de tensão no ar.

Durante uma conversa que aconteceu na noite desta quinta-feira, 24, Lucas (31) desabafou com Natália (22) sobre a postura e as atitudes dele dentro do reality show da TV Globo.

"A gente está falando agora sobre pessoas que não convivem com você desde o início, que não entendem muito sua estratégia de jogo e que vão levantar essas questões", explicou a sister.

"Exemplo, quando eu estava lá no quarto com os moleques, a gente foi meio que fazendo o Top 10, de um lado eles, de um lado eu com vocês, acabou, é bem limpo isso, é bem claro isso, eu não estou lá do lado deles e contra vocês, não", se defendeu ele.

Defesa

"Eu compartilho da mesma ideia que você, que é a mesma ideia que o Eli prega: 'Pô, os moleques são fortes, tem que tirar eles'. Eu compartilho, por isso eu coloquei o Pedro, mas, como sempre votei no Lollipop, porque eles votavam em vocês, eu meio que estava no terceiro a ser votado", acrescentou Lucas.