BBB 22: Lucas Bissoli e Arthur Aguiar se desentendem em festa: "Foi contra o nosso combinado"

Arthur Aguiar questiona Lucas Bissoli sobre vontade de colocar o ex-participante Tiago Abravanel no paredão quando ele pediu ajuda

A festa do Líder Pedro Scooby (33), serviu para os brothers curtirem a noite cheia de opções de lazer mas também, para discuritem a relação.



Um dos relacionamentos que pode estar abalado pós festa de ontem, 09, é o de Lucas Bissoli (31) e Arthur Aguiar (32). Isso porque Arthur foi questionar o Barão da Piscadinha sobre sua vontade de ir para o paredão com sua prioridade no jogo e ex-participante Tiago Abravanel (34) :"Do jeito que o Eli (Eliezer) falou, ficou parecendo que você que sugeriu que eles fossem no Tiago, porque você queria ir no paredão com ele", questionou o ator.

"Eu não sugeri, perguntei em quem o grupo dele iria votar. Porquw entre Larissa e Tiago, ele tinha sido voto meu e ele já votou em mim (…) Tirando nossa aliança, eu teria preferencia de ir com o Tiago.", confessou o estudante de medicina. “Mas ai vai contra o que a gente tinha combinado”, rebateu Arthur.



O cabixaba então, tenta justificar que ele não iria movimentar o jogo em prol do Tiago ir ao paredão, que essa já era uma opção dos meninos. Arthur alega que sempre que seu nome aparece como opção de voto de alguém, ele o defende: “Por exemplo, seu nome surgiu entre os moleques na semana passada, eu cheguei e tirei seu nome. É sobre isso.”



Lucas explica que Tiago era só aliado de Arthur e não seu: “Ai que tá, Tiago era seu aliado, não meu”. “Não era seu aliado mas era minha prioridade”, rebate o ator. “É que nem você tirar o nome da Eslovênia”, justifica Lucas e Arthur afirma: "Eu tiro, sempre tirei."



Encurralado, o Barão da piscadinha tenta justificar que a ex-participante Larissa Tomasia (25) tinha trazido informações externas sobre Tiago: "Larissa trouxe a informação de que eu era taxado como planta, que o Tiago era fraco lá fora. Você acha que eu ia arriscar algum nome que não ia sair?".



Arthur seguiu discordando de Lucas e foi desabafar com Eliezer: "Ele não foi leal porque ele sabia que a minha prioridade era o Tiago. O Tiago para mim é tipo a Eslô. Então quando ele vai e coloca o Tiago na reta, e diz para as pessoas 'eu prefiro ir com ele', é a mesma coisa que eu chegar para ele e falar 'eu prefiro ir com a Eslô'. Então é isso que eu queria entender. Porque, tipo, não consigo confiar", lamentou o ator.



Lucas explicou para Arthur que Tiago era a opção de voto comum entre o Lollipop e não uma ideia que surgiu de Lucas, que apenas se aproveitaria pois Tiago sempre votou no Lucas. #bbb22#TimeBissolipic.twitter.com/SZHFFJBriI — Lucas Bissoli 🩲 (@LucasBissoli_) March 10, 2022