BBB 22: Laís pedindo a permanência de Jade, discussão entre Lina e Scooby e Natália arrependida; confira o que rolou

Em clima tenso na casa do BBB 22, brothers repercutem a formação de paredão passada

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 20h35

Hoje, 07, é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22! A dinâmica da noite promete muito fogo no parquinho, após os brothers terem repercutido tanto a formação de paredão da noite anterior. Desde que acordaram, foram atrás de outros brothers para desabafarem, pedirem desculpas ou para tirarem satisfações.

Está curioso? Então, já pode ficar tranquilo que a gente vai contar tudo o que rolou!

Durante o Raio-x na manhã desta segunda-feira, 07, Laís Caldas (30) pediu pela permanência da amiga Jade no reality e a saída do ator, dizendo que na próxima terça-feira, 08, é o Dia Internacional da Mulher:

"Gente, primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria falar: Fora, Arthur e Fica, Jade. Por favor, gente! Vota, vota, vota pra ele sair. Deixa ela aqui com a gente. Amanhã é dia das mulheres, então deixa as mulheres aqui na casa pra mudar esse jogo. Nós vamos conseguir fazendo isso. Por favor!", disse a médica.

"Graças a Deus, mais uma vez, me livrei do paredão. E um dos grandes motivos foi a Jade ter atendido o Big Fone e ter indicado ele [Arthur], senão eu ia sair no paredão. Então, estou muito feliz que eu não estou [na berlinda]. Quero que a Jade fique e o Arthur saia", ressaltou Laís.

📺 Raio-x (07/03)

Laís contou que está muito feliz por não ter ido ao paredão essa semana, e um dos motivos dela não ter ido, foi pela Jade ter atendido o Big Fone e ter indicado o Arthur.

E mais uma vez, a Laís declarou a sua torcida para a Jade, portanto, ela é #FicaJade

Bolado

Em um papo com Lucas Bissoli (31), na cozinha da xepa, Gustavo Marsengo revelou ainda revoltado por ter sido o mais votado da casa. Por cosequência, contou que deixará de lavar a louça dos demais brothers e que não cozinhará mais: "Nunca mais vou encostar em alguma coisa para lavar nesta bancada. Só vou lavar o que eu sujar e não cozinhar para ninguém. Para ninguém, não. Para poucos".

Ontem, 06, foi dia de formação de paredão. Depois de Gustavo Marsengo (31) ter descoberto que Natália Deodato (22) tinha votado nele, os dois protagonizaram uma discussão na cozinha, que chegou a envolver outros integrantes da casa como Paulo André (23), Pedro Scooby (33) e Eliezer (31).

Na manhã de hoje, 07, em conversa com Linn da Quebrada (31) e Jessilane Alves (26) na cozinha da Xepa, a mineira revelou arrependimento por ter dito que não votaria no bacharel de Direito: “Tudo bem, mas acredito que sabe qual é meu sentimento? Meu sentimento é de: 'Putz, realmente errei'. Porque realmente dei a palavra para o Gustavo. Tanto que na hora eu disse: 'Você não está errado, está certo. Mas espero que você também me entenda e se coloque no meu lugar'. Só isso. Não queria me justificar", diz Natália.

Linn da Quebrada: "Não precisava ter criado todo aquele movimento, né?"

Natália: "É a sensação de ter magoado uma pessoa e uma sensação ruim de ter sido egoísta, porque pensei em mim"



Natália: "É a sensação de ter magoado uma pessoa e uma sensação ruim de ter sido egoísta, porque pensei em mim"

Discussão entre Linna e Scooby

No final da manhã, Linn da Quebrada (31) e Pedro Scooby (33) tiveram um papo sobre a briga generalizada da madrugada. Durante a discussão, Linn e Natália mencionaram o quarto grunge como um grupo que vive em uma rede de proteção e o surfista se sentiu incomodado por ter sido incluído nisso: "Eu respeito o lado dos moleques quando sentam para falar de voto. Mas o Arthur ontem não votou no Eli. Quando rola esse movimento, eu falo: 'Está certo, tem que seguir seu coração'. Não falo: 'Você é vacilão'".

Linn, em contraposição, reforçou sua opinião: "Exato, para mim, é sobre isso Está tranquilo você querer proteger os seus. Só que posso concordar ou não com esses movimentos. E isso não faz com que o que eles estão fazendo ou com o que eu estou fazendo também, seja mais ou menos legítimo do que qualquer outro."

Pedro Scooby diz que não se incomoda de ir ao Paredão e pontua: 'Não preciso de rede de apoio'



Pedro Scooby diz que não se incomoda de ir ao Paredão e pontua: 'Não preciso de rede de apoio'

Desculpas de Natália

Depois de admitir arrependimento ao votar em Gustavo Marsengo para salvar seu affair Eliezer, Natália Deodato procurou o empresário para pedir desculpas e acabou caindo no choro: "Acredito que eu possa ter sido muito ingênua em pensar dessa forma e não levar a somatória. Tô muito chateada comigo por ter te magoado, não ter honrado a minha palavra. Isso, para mim, é muito forte, eu estou muito mal".

Depois, a sister foi procurar Douglas Silva (33), com quem também se desentendeu de madrugada. Ela tentou justificar sua fala, quando mostrou dúvidas de que Pedro Scooby (33), Douglas Silva e Paulo André (23) continuariam falando com ela após ela votar em um membro do grupo grunge: "É uma mágoa que eu estou tendo. Estou numa situação desconfortável. Juntou tudo e estourei. Posso estar errada. [...] Não é por voto. Estou falando de me sentir, tipo assim, 'estou contigo porque a gente está votando parecido'. Eu sinto isso e fico com medo. Posso estar errada, sim. Te devo desculpas? Devo. Me desculpa. Isso é muito desconfortável".

Natália: "Acho que a primeira coisa que tenho que te pedir é desculpa. Perdão mesmo, porque realmente dei minha palavra naquele momento."



Natália: "Acho que a primeira coisa que tenho que te pedir é desculpa. Perdão mesmo, porque realmente dei minha palavra naquele momento."

A votação do sétimo Paredão continua dando o que falar no #BBB22