BBB 22: Depois de votar em Gustavo, Natália se arrepende: "Eu acho que realmente eu errei"

Natália Deodato tinha dito à Gustavo Marsengo que o brother não seria sua opção de voto. Entretanto, ela quebra a promessa e vota nele

Redação Publicado em 07/03/2022, às 13h41 - Atualizado às 15h06

Ontem, 06, foi dia de formação de paredão e muito fogo no parquinho. Depois de ter descoberto que Natália Deodato (22) tinha votado em Gustavo Marsengo (31), os dois protagonizaram uma discussão na cozinha, que chegou a envolver outros integrantes da casa como Paulo André (23), Pedro Scooby (33) e Eliezer (31).

Tudo isso, porque a designer de unhas tinha dito à Gustavo que ele não seria uma opção de voto dela. Em seguida, no confessionário, ela fez exatamente o contrário com a justificativa que seria um voto para proteger seu affair dentro da casa, Eliezer. Os dois empatariam no número de votos e a decisão de quem iria para o paredão seria do Líder da semana, Pedro Scooby.



Na manhã de hoje, 07, em conversa com Linn da Quebrada (31) e Jessilane Alves (26) na cozinha da Xepa, elas discorrem sobre os embates que aconteceram ontem: "O meu sentimento... não é nem pela discussão que eu tive com Pedro porque acredito que até DG entendeu depois que eu falei. Acho que Pedro pode não ter entendido, mas está tudo certo. Acredito que depois posso conversar com ele”, disse ela. Lina a responde: “Acho que ele até entendeu, ele só não concordou que é isso".



A mineira então, revela arrependimento por ter dito que não votaria no bacharel de Direito: “Tudo bem, mas acredito que sabe qual é meu sentimento? Meu sentimento é de: 'Putz, realmente errei'. Porque realmente dei a palavra para o Gustavo. Tanto que na hora eu disse: 'Você não está errado, está certo. Mas espero que você também me entenda e se coloque no meu lugar'. Só isso. Não queria me justificar", diz Natália.