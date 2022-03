BBB 22: Laís pede eliminação de Arthur Aguiar em paredão com Jade Picon e justifica: ''Amanhã é Dia das Mulheres''

Médica Laís Caldas pediu 'Fora Arthur' e permanência de Jade Picon no sétimo paredão do BBB 22 durante Raio-x na manhã desta segunda-feira, 07

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 10h59

O sétimo paredão do BBB 22 está dando o que falar! Isso porque Jade Picon (20) e Arthur Aguiar (33), rivais no confinamento, estão se enfrentando pela primeira vez na berlinda.

Jessilane (26), que foi indicada pelo líder Pedro Scooby (33) se juntou aos brothers na zona de risco após Gustavo (31) ter escapado na prova Bate-Volta.

Durante o Raio-x na manhã desta segunda-feira, 07, Laís (30) pediu pela permanência da amiga Jade no reality e a saída do ator, dizendo que na próxima terça-feira, 08, é o Dia Internacional da Mulher.

"Gente, primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria falar: Fora, Arthur e Fica, Jade. Por favor, gente! Vota, vota, vota pra ele sair. Deixa ela aqui com a gente. Amanhã é dia das mulheres, então deixa as mulheres aqui na casa pra mudar esse jogo. Nós vamos conseguir fazendo isso. Por favor!", disse a médica.

"Graças a Deus, mais uma vez, me livrei do paredão. E um dos grandes motivos foi a Jade ter atendido o Big Fone e ter indicado ele [Arthur], senão eu ia sair no paredão. Então, estou muito feliz que eu não estou [na berlinda]. Quero que a Jade fique e o Arthur saia", ressaltou Laís Caldas.

A goiana ainda comentou sobre a briga entre Gustavo e Eliezer (31) após a formação do paredão: "E aconteceram várias coisas ontem, tô muito triste com algumas coisas, vou tentar conversar com o Gustavo. Várias atitudes e coisas que ele fez e eu não gostei".

Gustavo e Eliezer discutem após formação do paredão

Gustavo e Eliezer acabaram discutindo após o advogado reclamar de atitude de Natália (23), que votou nele para defender o designer, seu affair no programa. Durante a discussão, o paranaense disse que confiou na modelo.

"São duas pessoas que eu gosto muito, eu falei com ele isso e falo com você e falo com quem quiser escutar. É a mesma coisa que tu, está eu e Laís e gosta muito de mim, está eu e Laís no fogo. Quem que tu vai me proteger? É muito óbvio", disparou a sister para Gustavo, que respondeu mandando indireta para Laís: “Não é tão óbvio assim, porque a pessoa que deita comigo não me protegeu. Você aqui dentro com o Eli protegeu ele, mesmo falando que não votaria em mim”, disparou ele, que fugiu do abraço de Laís após a formação da berlinda.