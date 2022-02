BBB 22: Laís conta estratégia para Jade Picon: ''tem que beijar, então bora beijar''

Planejando estratégia, Laís conta que até beijaria brother para se aproximar

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 22h20

Hoje, 16, é dia de Festa do Líder no BBB22! Buscando se aproveitar do clima extrovetido que ela traz a casa, Laís Caldas (30) e Jade Picon (20) já começaram a criar estratégias de jogo para serem executadas durante a noite.

Ontem, ambas chegaram a conclusão que seria interessante se aproximar de Gustavo Marsengo (31) e descobrir tudo o que ele sabe sobre os brothers, vendo o programa do lado de fora da casa. "Amanhã vou beber, mas não vou beber muito não. Eu quero conversar com ele (Gustavo) e tirar tudinho dele. Saber tudo o que ele pensa.", disse a médica. "Aproveita e beija logo", aconselhou a influencer. "Tô bem pensando nisso mesmo amiga. Se tiver que beija por estratégia, a gente já beija logo”

Momentos depois, Jade Picon relembrou: "Então, amanhã você beija ele...". "Tô até pensando nisso mesmo. Se tem que beijar, bora beijar pra fazer estratégia", respondeu a amiga.

Hoje, no Quarto do Líder, as duas voltaram a falar sobre o assunto e até usaram os bonecos, com a cara de cada brother, para ilustrar a coversa. Após a líder dizer que o empresário irá se juntar com Arthur Aguiar (33), a médica respondeu: "ele (Gustavo) vai vim falar comigo hoje [na festa] eu acho. Eu vou tentar ver o que eu posso fazer para mexer com a cabeça dele [...] Eu vou usar toda minha inteligência, nem que eu tenha que beijar ele".