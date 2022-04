BBB 22: Jessilane percebe erro da produção e dispara: ''Paredão é falso!''

Após 'eliminação' de Arthur Aguiar, Jessilane reparou em deslize da produção do BBB 22 e desconfiou de paredão falso

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 08h22

Após Arthur Aguiar (33) deixar a casa do BBB 22, na noite de terça-feira, 05, alguns brothers começaram a especular sobre o ator não ter sido eliminado do programa da TV Globo.

Em conversa com os demais participantes, Linn da Quebrada (31) cogitou: "E se for falso?", questionou a rapper. "Não dá tempo. Se ainda tivesse prova hoje podia ser, mas não dá mais tempo", respondeu Jessilane (26).

"Nunca teve paredão falso nessa altura do campeonato", continuou a bióloga. "Mas pode ter", rebateu Lina.

"Não acho que vai acontecer. Paredão falso tem que ser da metade pro início. Não dá mais tempo", avaliou Gustavo (31). Linn, então, comentou: "Paredão falso é quando tem alguma coisa acontecendo que a galera não sabe". "Quando lá fora todo mundo sabe e aqui dentro não", acrescentou Jessi.

Acompanhando o papo dos confinados no Quarto Secreto, Arthur Aguiar disparou: "Ainda dá tempo sim, esperem aí".

Momentos depois da conversa, após Arthur ter solicitado manutenção externa na casa, Jessi correu para a academia para verificar se o avatar do ator ainda estava lá no quadro tático.

A produção do BBB 22 cometeu o deslize de deixar o bonequinho do ex-Rebelde lá, já que quando um participante é eliminado, eles removem a figurinha do confinado.

A bióloga, então, concluiu: "O Arthur ainda está lá, gente. O paredão é falso!".

Arthur Aguiar diz que está chateado com brother

Durante a madrugada, Arthur se mostrou surpreso com algumas falas de um de seus aliados no jogo, Pedro Scooby (33), ao vê-lo em papo com Gustavo e Douglas Silva (33), e reclamou da postura do surfista.

"É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não", disparou o marido de Maíra Cardi sobre o resultado do paredão.

"Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não", comentou ainda.

Confira o momento que Jessi desconfia de paredão falso de Arthur Aguiar: