BBB 22: Arthur Aguiar se surpreende com brother no Quarto Secreto: ''Fiquei chateado, não esperava''

No Quarto Secreto após paredão falso, Arthur Aguiar se mostrou chateado com falas de Pedro Scooby depois de sua 'eliminação'

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 07h31 - Atualizado às 09h35

O brother Arthur Aguiar (33) foi o escolhido pelo público para ir ao Quarto Secreto no BBB 22!

Na noite de terça-feira, 05, em disputa contra Eliezer (31), Gustavo Marsengo (31) e Linn da Quebrada (31), o ator recebeu 82,8% dos votos para ter o privilégio de poder assistir aos colegas de confinamento.

Durante a madrugada, o ex-Rebelde se mostrou surpreso com algumas falas de um de seus aliados no jogo, Pedro Scooby (33), ao vê-lo em papo com Gustavo e Douglas Silva (33), e reclamou da postura do surfista.

"É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez. Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não", disparou o marido de Maíra Cardi sobre o resultado do paredão.

"Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não", comentou ainda.

- Arthur Aguiar usa seu primeiro poder e libera cooler

Na sequência, Arthur garantiu que vai cobrar satisfação do brother quando voltar à casa mais vigiada do Brasil. "Dessa vez eu não vou deixar passar, não. Quando eu voltar, vou falar. Eu vou falar o que estou sentindo".

"Mas eu vou fazer diferente do que eu fazia antes. Eu vou chegar e vou te falar isso. Não gostei. Não é que eu não gostei, fiquei chateado, não esperava", finalizou.

Vendo Gustavo, Arthur Aguiar diz: "Vai ter uma surpresa quando eu voltar"

Arthur Aguiar reagiu à algumas falas de Gustavo (31). O advogado relembrou os jogos da discórdia no reality e comentou: "Eu sempre falei aqui que o jogo da discórdia é a única chance que a gente tem de pegar o microfone e falar. E é um risco, porque você pode falar algo muito bom ou se arriscar e acabar jogando tudo por água abaixo".

Observando, o ator rebateu: "Mas quem disse isso aí primeiro fui eu, não você, né, Gustavo?".

Em outro momento, os brothers especularam sobre eliminação falsa. "Imagina se ele volta?", disse Pedro Scooby. "Imagino, mas não acho que vai acontecer. Não dá mais tempo, não. Paredão falso tem que ser da metade pro início [da temporada]", avaliou Gustavo. No quarto, Arthur, então, rebateu: "Vai sim, Gustavão. Vai acontecer, irmão. Quem disse? Quem decide é o Boss, irmão", disse Arthur, que completou: "Você vai se surpreender bastante quando eu voltar, Gustavão".

Confira a fala de Arthur Aguiar sobre Pedro Scooby: