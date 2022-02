BBB 22: Jessi e Lina conversam com Natália sobre seu ciúmes: "Não tem nada acontecendo"

Após festa do líder de ontem, Lina e Jessi conversam sobre o ciúme de Natália por Eliezer

Durante a festa do líder de ontem, 23, Natália Deodato (22), estava atenta aos movimentos de Larissa Tomasia (25). Isso porque, segundo a designer de unhas, a musa fitness têm demonstrado interesse no seu affair dentro da casa, Eliezer (31).

Confira como foi a conversa das sisters sobre o ciúmes de Natália por Eliezer

Ainda ontem, enquanto a festa acontecia, Natália apertava as mão de Jessilane Alves (26), toda vez que via a sister se aproximando de Eliezer com "segundas intenções". Porém, na tarde de hoje, 24, as amigas se uniram à Linn da Quebrada (31), e tiveram uma conversa sobre o suposto ciúmes de Natália.

Lina começou dizendo que a sister "inventa histórias", referindo-se ao comentário de Natália durante a festa de que Larissa estaria "arrastando a asa" para Eliezer. "Eu não disse isso", discordou a mineira. A professora também confirma a versão de Lina e a designer de unhas fica assustada: "Estão vendo, eu tava doida então". A professora aproveita o momento para pedir para a sister não mais apertar suas mãos quando sentir ciúmes do designer.

"Você chegava para mim e dizia: 'Olha lá! Ela se abrindo toda para ele!' e quando eu via, não tinha nada acontecendo" continuou a explicar Lina. "Era a cachaça", justifica Natália que continua: "Mas também, f***-se se acontecer". Jessi e Lina concordam que não acreditam que essa seja uma possibilidade e que na festa de ontem, tiveram essa certeza.

A designer de unhas então concorda com as amigas e explica: "Depois de ontem, eu estou bem em paz. (...) Vou explicar o meu pensamento: não tem problema nenhum se em algum momento acontecer isso, mas eu não quero ser apenas mais uma." A cantora então, pede licença para ser 100% sincera com a amiga: "Eu percebo que você está super entregue, super afim e ele também. Mas como sua amiga, o meu receio é que às vezes parece que ele não está tão entregue e tão afim como você. (...) E como sua amiga, fico com medo de você se machucar, mas ao mesmo tempo fico pensando que faz parte sentir, faz parte quebrar a cara..."