BBB 22: Pole dance, limusine, figurino de casamento e decoração "Las Vegas" dominam festa do Líder

Festa do Líder

O tema "Despedida de solteiro" foi o escolhido pelo Líder da semana, Lucas Bissoli

Caras Digital Publicado em 23/02/2022, às 23h21

Começou a festa do Líder Lucas Bissoli (31)! Durante a semana, o engenheiro escolheu como tema "Despedida de Solteiro" e antes da festa começar, a produção liberou comes e bebes para animar os brothers.





Confira o que rola na festa do Líder Lucas Bissoli



Live do Líder

Algumas horas antes da festa iniciar, Lucas Bissoli fez a Live do Líder. Ao lado de Douglas Silva (33), Linn da Quebrada (31), Eslovênia Marques (25) e Arthur Aguiar (32), o engenheiro aproveitou o momento para agradecer os amigos e fez menção especial à sua amada na casa: "Eslozinha, que divide a Liderança comigo" disse ele apresentando os brothers.





Lina faz perguntas para Lucas na live e o questionou sobre como foi ser o Líder da semana:

"A Liderança é um lugar de solitude... Drena muito a sua energia. Estou aqui de cabeça, estou a 200%".

O brother afirmou querer a liderança mais vezes. Ao final da live, Lucas e seus amigos deram sua famosa "piscadinha".







Decoração

Com muitas luzes, a festa conta com altar de casamento no estilo Las Vegas, uma limusine recheada de bebidas, um espaço para pole dance, cabine de fotos e muito mais.















Look da festa



Segundo o próprio Barão da Piscadinha, seu look para a festa de hoje foi trocado de última hora. O engenheiro confessou que ganhou alguns quilinhos a mais, por isso, teve que mudar a ideia. O visual entao foi um conjunto de calça social e paleto lilás, camisa social florida e gravata lilás.







Confira os comentários na web sobre a festa:





pole dance na festa do líder do lucas… ISSO É DESUMANO 😔✊🏽 — MARIA (@eumaria) February 21, 2022

O remake da festa do líder da Sarah. #BBB22pic.twitter.com/0D7PRc7fA5 — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 24, 2022

DG o humor cômico que esse BBB precisa. O cara é mt doido kkkk #BBB22#bbbpic.twitter.com/QrjGVhIuV1 — katarina Garces (@kat_prin) February 24, 2022