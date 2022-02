BBB 22: Jade Picon impressiona ao mostrar corpaço com maiô super cavado

Jade Picon, confinada no BBB 22, impressiona internautas ao mostrar corpaço na praia

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 08h59

Atualmente confinada na casa do BBB 22, Jade Picon (20) é dona de um perfil poderoso nas redes sociais que conta com mais de 17,8 milhões de seguidores.

Nos últimos dias, a influenciadora digital que entrou no reality show da TV Globo apareceu toda gata no Instagram, em um belíssimo clique feito dentro do mar.

Usando um maiô cor de rosa bem cavado, a integrante do time Camarote ostentou as curvas e a marquinha do seu bronzeado. "Que mulher mais maravilhosa!", elogiou um seguidor da sister.

Dentro do jogo do BBB 22, Jade se destacou ao conquistar a coroa de líder por duas semanas seguintes. Apesar disso, sua popularidade fora do programa caiu um pouco após o reinado dela na casa.

Veja o corpão de Jade Picon!