BBB 22: Jade Picon diz que não é contra indicarem Tiago Abravanel: ''Não vou me opor''

Em conversa com Eliezer, Jade Picon falou sobre possibilidade de votar em Tiago Abravanel

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 07h08

Durante a festa do líder Lucas Bissoli (31), Jade Picon (20) conversou com Eliezer (31) sobre votação.

Durante o bate-papo sobre jogo, os brothers falaram sobre a rixa que há entre o quarto Lollipop e o quarto Grunge.

Jade Picon então comentou que não seria contra uma possível indicação de Tiago Abravanel (34). "Eu amo, eu amo o Tiago. Mas eu não vou me opor se um de vocês do quarto for fazer isso. Sabe por que", disse ela.

"Porque ele também não se opôs quando o Arthur fez. E é isso. E do mesmo jeito que a Bárbara sair me desestabilizou... É o que vai acontecer. Só que pior", explicou a influenciadora.

Festa do líder tem até casamento

Durante a festa do líder desta quarta-feira, 23, Lucas e Eslovênia Marques (25) fizeram uma cerimônia de casamento e selaram sua união na casa.