BBB 22: Ignorando vontade de Eliezer e Laís administradores de suas redes sociais fazem mutirão um contra o outro

Além da convivência no quarto Lollipop, Eliezer declarou hoje que torce pela saída de Douglas Silva e não da amiga médica

Caras Digital Publicado em 21/03/2022, às 12h02 - Atualizado às 12h55

O nono paredão está formado! Depois de ser indicada pelo Líder da semana, Arthur Aguiar (33), Laís Caldas (30) enfrenta sua primeira berlinda ao lado de Eliezer (31) e Douglas Silva (33).



O quarto Lollipop vem sendo o mais prejudicado perante as disputas dos paredões. Até agora, tivemos oito paredões e em seis vezes os eliminados da edição do BBB 22 eram residentes do "quarto assombrado": Rodrigo Mussi (36), Barbara Heck (29), Brunna Gonçalves (30), Larissa Tomasia (25), Jade Picon (20) e Vyni (24).

Confira aqui a estratégia dos adms de Laís e Eliezer para o paredão no Big Brother

Mais dois moradores do quarto estão no paredão, Eliezer e Laís. Mesmo com a união dos residentes do Lollipop, os administradores das contas do designer não levaram o relacionamento dos dois dentro da casa como prioridade e estão insentivando os fãs a votarem na amiga médica.

Assim como os administradores de Eli, os de Laís Caldas adotam a mesma estratégia. Pelo histórico de paredões, os gerentes das contas julgam Douglas Silva como o menos improvável a ser eliminado e por isso, fazem mutirão para separar os amigos do jogo.



Na manhã de hoje, 21, Eliezer comentou no quarto Lollipop sobre seu Raio-X com Eslovênia Marques (25). Segundo o designer, ele não sabe se deu tempo de deixar claro que sua torcida é para que Laís fique na casa: "Eu deixei para falar no final, ai acho que cortou...". Eslovênia então, o aconselha a deixar sua opinião clara amanhã, no seu próximo Raio-X e o fluminense responde: "Mas é isso, sou 'fora DG'. Quero que eu e Laís fiquemos juntos aqui, né", disse ele reafirmando seu posicionamento sobre o paredão.





Infelizmente o Eli está no paredão dessa semana, e precisamos muito nos unir em uma pessoa só, para conseguirmos manter nosso favorito na casa.



Por estratégia, estamos puxando o mutirão de votos na LAÍS . O nosso primeiro multirão é 00:50, depois vamos postar de 1/1h. FOCO TIME pic.twitter.com/eDVw8pRg68 — Eliezer 🐷 (@eliezer) March 21, 2022

👢 MUTIRÃO AQUI EU SOU PARTICIPANTE INICIADO 👢



🎯 A cada 10 votos comente um emoji!



⏰ Encerramento às 6h.



❌ O voto é para eliminar, votem no ELIEZER



📱Link: https://t.co/SpN9BK9vtr#TeamLais | #FicaLais | #ForaEliezerpic.twitter.com/KXxdPCRuMF — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) March 21, 2022

Enquete BBB: Quem você quer que saia no 9° paredão: Douglas Silva, Eliezer ou Laís? Douglas Silva

Eliezer

Laís Caldas