BBB 22: Formação de paredão quádruplo, líder indicando duas pessoas e contragolpe do mais votado; confira a dinâmica

Dinâmica da semana é divulgada e novidades chamam atenção

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 00h22

Antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. As novidades da semana chamam atenção. Formação de paredão quádruplo, líder indicando duas pessoas e contragolpe do mais votado são as grandes novidades.

Confira o cronograma:

Sexta-feira

- Formação de paredão quadruplo;

- Líder indica duas pessoas;

- Casa manda mais um, através do confessionário;

- O mais votado pela casa tem direito a um contragolpe.