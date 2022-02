BBB 22: Expulsão de Maria e novo brother movimentam a casa; confira o que rolou

Após noite de Jogo da Discórdia no BBB 22, casa tem dia cheio

Se os brothers acharam que teriam dia mais tranquilo, após noite de Jogo da Discórdia agitado, em que Natália Deodato (22) se tornou o principal alvo da casa, erraram. A expulsão da Maria (21) e o novo brother tentando movimentar o jogo não permitiram que isso acontecesse.

Confira tudo o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Boa notícia para Viny

Gustavo Marsengo (31) trouxe novidades sobre o mundo externo para os brothers. Hoje, 15, enquanto os brothers tomavam café da manhã, ele contou uma ótima nova para Vinicius (24).

Quando o cearense contou sua história sobre ter vendido um botijão de gás para ir num show de Anitta, Gustavo disse que o caso viralizou nas redes sociais e que ela chegou a seguir o Instagram do brother. O bacharel em direito se alegrou com a notícia e chegou a chorar por ter sido notado pela cantora.

Ontem, durante o Jogo da Discórdia, a cantora Maria (21) bateu com o balde de água na cabeça da participante Natália (22), que está no paredão do BBB 22, e provocou reações imediatas da internet, pedindo a expulsão da participante do grupo Camarote.

Hoje, 15, Maria foi chamada ao confessionário. Minutos depois, o diretor do programa, Boninho (60), fez o anúncio da desclassificação para os demais moradores da casa. O diretor explicou rapidamente aos brothers que a decisão foi tomada após o Jogo da Discórdia, quando a atriz acertou a cabeça Natália de forma agressiva com um balde. Ele também lembrou os participantes que essa é uma infração das regras do programa, previstas em contrato.

Após a notícia de que Maria foi expulsa do BBB 22, Natália Deodato ficou muito abalada e se culpou pelo ocorrido.

Deitada na mesa da cozinha, ela desabafou sobre a eliminação de Maria e foi acalmada por Gustavo Marsengo (31) e Lucas Bissoli (31). “Mas fique bem, você até falou, tentou minimizar...”, disse o novo integrante do programa. “Tanto que na hora, eu não queria que ela fosse desclassificada, tanto que quando o Tadeu [Schmidt] falou, eu disse assim: ‘Não, ela bateu, tá meio que doendo e tal, mas está tudo bem, não tem problema, acontece e eu imaginei que por ela ser pequenininha, ela não estava conseguindo", completou a designer de unhas.

Em outro momento com Eliezer (31), Laís Caldas (30) e Bárbara Heck (29), Natália Deodato disse: "Você ser responsável pela eliminação de uma pessoa é muito foda, mesmo que fosse a agressão. Não estou aguentando, não estou conseguindo falar", comentou ela, aos prantos.

Gustavo chegou chegando

Após Jogo da Discórdia, os brothers começaram a mudar o tom de suas reações no queridômetro. Gustavo Marsengo, em especial, fez questão de dar rostinhos negativos para todos para movimentar a casa: "Hoje não vai ter coração pra ninguém. Bomba pro Arthur, pra Bárbara é bomba, pra Brunna é plantinha, pro DG é vômito, brincadeira, pro Eli é banana, pra Eslô uma cobrinha, para Jade é bomba, para a Jessi planta, pra Laís um coração quebrado, pra Larissa, bomba".

Bárbara é alvo de brother

No quarto do Líder, Bárbara Heck conta para Jade Picon que descobriu ser o primeiro alvo de Gustavo Marsengo: "Sabe o que a Larissa me falou? Que sou foco do Gustavo desde a Casa de Vidro. O primeiro foco", contou ela. Jade questionou o motivo e Bárbara respondeu: "Perguntei porque. Se era porque ele achava que eu saía. Não sei até que ponto é só isso, não. Mas disse que ele queria movimentar o jogo e colocar as pessoas que não estavam sendo votadas. De três semanas, duas eu estava imune. Como que eu ia ser votada?", questionou a gaúcha.