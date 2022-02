BBB 22: Desesperada, Natália chora muito após expulsão de Maria: ''Não queria que ela fosse desclassificada''

Atriz e cantora Maria é desclassificada do BBB 22 por agressão a Natália durante Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 14

A sister Natália (23) ficou muito abalada após a notícia de que Maria (21) foi expulsa do BBB 22 e se culpou pelo ocorrido.

A atriz e cantora foi chamada no confessionário nesta terça-feira, 15, e deixou o confinamento na sequência. Ela bateu um balde na cabeça da sister durante o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 14, e o público pediu pela expulsão de Maria. Após reavaliarem as imagens, o programa tomou a decisão.

Deitada na mesa da cozinha, ela desabafou sobre a eliminação de Maria e foi acalmada por Gustavo (31) e Lucas (31). “Mas fique bem, você até falou, tentou minimizar...”, disse o novo integrante do programa.

“Tanto que na hora, eu não queria que ela fosse desclassificada, tanto que quando o Tadeu [Schmidt] falou, eu disse assim: ‘Não, ela bateu, tá meio que doendo e tal, mas está tudo bem, não tem problema, acontece e eu imaginei que por ela ser pequenininha, ela não estava conseguindo", disse a designer de unhas.

“Os caras reavaliaram a imagem e viram que não devia ser só isso”, sugeriu o empresário. “Eu estou me sentindo mal”, confessou a sister. “Não fique. Você não tem culpa nenhuma!”, confortou o curitibano.

"Não se sinta assim, quando te perguntaram você falou que estava tudo bem, a culpa não foi sua", afirmou Eliezer (31) para Natália em outro momento. "Você não teve culpa", tentou acalmar Laís (30). "Você falou que estava tudo bem", acrescentou Bárbara (29).

"Você ser responsável pela eliminação de uma pessoa é muito foda, mesmo que fosse a agressão. Não estou aguentando, não estou conseguindo falar", comentou ela, aos prantos.

"Ontem mesmo eu falei com a Maria e ela falou que é difícil para ela lidar com essas coisas impulsivas que ela tem e que são reflexos do que passou na vida. Essas coisas vem à tona aqui", disse Bárbara.

"Não falei nada no raio X! Tanto que ontem até conversei com o DG que não queria ser responsável pela expulsão de ninguém. Até falei no ao vivo, 'bateu, está doendo, mas tudo bem'", relembrou Natália Deodato.

Arthur Aguiar (32) recordou o acontecido com ele em uma das dinâmicas: "Não é uma decisão sua. No penúltimo Jogo da Discórdia ela teve uma atitude comigo agressiva. Foi uma agressão. Colocou o bagulho na minha testa com uma atitude agressiva, mas não me agrediu. Ontem ela acabou te agredindo. Ela foi tão agressiva, que não calculou distância e acabou batendo. Passou do limite".

Natália está enfrentando seu terceiro paredão no BBB 22. Desta vez, a sister disputa a preferência do público com Arthur e Bárbara, e um deles deixa o reality na noite desta terça-feira, 15.