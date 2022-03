BBB 22: Em festa do Líder, Jessilane e Natália brigam por coreografia: "Eu falei que você errou?"

Durante a festa, Jessi e Natália se desentendem por causa de coreografia mas se entendem no final

A festa do Líder de ontem, 23, foi regada à muita música sertaneja e muita dança! Em dado momento, Jessilane Alves (26) e Natália Deodato (22), saem da pista para conversarem.



Enquanto elas dançacam, a professora acelerou o ritmo da coreografia e Natália chamou sua atenção. Jessilane não gostou da forma que a designer de unhas pontuou o erro na coreografia e elas têm um breve desentendimento fora da pista de dança: "Falar calma, não é corrigir", começou Natália. "Nós duas estamos acelerando mais do que a música. Quando eu falo 'calma' pra você, eu tô falando pra mim também". A professora então, rebate: "Mas não tem problema errar". Natália então, explica que não foi esse o comentário que fez: "Eu falei que você errou? Eu falei 'você está errada'?". Nesse momento, Jessilane não a responde.

A mineira então, aproveita para pedir para a sister não levar tudo o que ela fala como uma bronca, ou ver com maus olhos: "Para de ver as coisas que eu falo contigo com maus olhos. Eu não tô falando nada pra você se sentir mal (…) olha pra mim! Eu falei rindo, falei sorrindo, falei brincando, falei com calma porque nós duas já estávamos assim (acelerando os passos da coreografia)”, e completa: “Não tem porque você ficar virando a cara pra mim e a gente ficar brigando por causa disso. Não vamos brigar mais. A gente prometeu, lembra?”



Jessi responde: “Eu nao prometi nada!” em meio a risada. “A gente conversou e não queremos mais problemas. Aqui dentro a gente ja tem muitos problemas”, pondera Natália. Nesse momento, começa a tocar o hit de Ludmilla, "Socadona" e Jessi convida Natália para voltarem à pista de dança. Natália pede um abraço da professora antes. Elas se abraçam e Jessi diz “Eu te amo! Mas às vezes, te odeio!”.