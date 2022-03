BBB 22: Em faxina no quarto Grunge, Paulo André e Arthur Aguiar se desentendem: "Zona é tua mente, que todo mundo entra"

Atleta olímpico e ator trocam farpas em meio a arrumação do quarto. Douglas Silva se diverte e faz brincadeira

16/03/2022

Após eliminação de ontem, 15, com Vyni (24) sendo oitavo eliminado da edição, os ainda confinados tiraram o dia de hoje, 16, para limparem a casa mais vigiada do Brasil.

No quarto grunge, a arrumação ficou por conta de Arthur Aguiar (33), Paulo André (23), Pedro Scooby (33) e Douglas Silva (33). Ao colocarem lençol em uma das camas, Arthur dispara para o atleta olímpico: "Ainda bem que você ainda mora com seus pais. Sua casa ia ser uma zona". Paulo não recebeu bem o comentário e rebateu: "Caral***, para de reclamar, moleque! (...) Moleque chato.", Arthur continua a reclamar da bagunça de Paulo André: "Que zona do cara***". O atleta então responde: "Zona é sua mente, que todo mundo entra".

O ator e cantor começa a reclamar que Paulo brinca com todos, mas quando a brincadeira é com ele, dificilmente ele aceita: "O PA não aceita não...A gente te 'gasta' e você fica bolado", Pedro Scooby tenta apaziguar: "Eai, PA. Não se irrita não". Paulo continua a demonstrar que não gostou do comentário de Arthur: "Qual é mano? Quem é você para falar da minha casa?".



O ator e marido de Maíra Cardi (38) tenta justificar: "Eu só estava te 'gastando', mas beleza, não gasto mais". "Fé em Deus", respondeu o ex-affair de Jade Picon (20). Vendo o clima de possível briga, Douglas Silva se diverte com a situação: "Briga! Briga! Briga! Briga!" , disse ele enquanto os amigos trocavam farpas.