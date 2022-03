Com 55,87% dos votos, Vinicius é o oitavo eliminado do 'BBB 22'

Após disputar o paredão contra Gustavo Marsengo e Pedro Scooby, Vinicius é o oitavo eliminado do programa

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 00h14

Na noite desta terça-feira, 15, aconteceu a oitava eliminação do Big Brother Brasil 22.

Vinicius(23) disputou o paredão contra Gustavo Marsengo (31) e Pedro Scooby (33) e saiu com 55,87% dos votos.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Vinicius

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso: "Chegou a hora e quando eu terminar, seremos 12. E olha quem temos no paredão: Vini, um fãzaço do BBB, Gustavo, o cara que estudou esse BBB e Scooby, um cara que só foi entender mesmo o BBB quando já estava aí dentro. Um cara que já pediu para votar em si mesmo, um cara que já pediu para vetar a si mesmo. Desses 3, quem jogou pior? Quem não conquistou o público a ponto de não seguir no programa? Quem não quis jogo? Qual é a forma certa de jogar? Seja qual for o estilo, uma coisa é fundamental: espontaneidade. O público percebe e o público tira. E sair é duro! Quem sai, deixa muita coisa pra trás..."

"Uma dessas histórias está perto do fim. Agora imagina a frustração do Gustavo… imagina se o Gustavo sai? Impossível não lamentar aquela indicação atrapalhada… era pra ter indicado o Eli, se confundiu e indicou o Vini. Logo o Gustavo? Que entrou depois, que entrou com o jogo estudado perde a atenção no momento mais importante? Não tem como não pensar “e se fosse com o Eli?”. Imagina se o Vini saí agora? É pra pensar “poxa, não era nem pra eu estar nesse paredão” e tudo por causa de um tropeço do Gustavo. Será que foram os tropeços que definiram que sai hoje? Eu vou encerrar com uns versinhos. É uma versão que eu fiz para uns versinhos que fizeram muito sucesso pouco tempo atrás: 'Da tristeza, se fez alegria. E o sonho se fez um fato. Entrou no BBB, curtiu cada momento, achou o maior barato e apesar dos tropeços, nunca deixou de ser o grande orgulho do Crato'. Quem sai hoje é você, Vini", completou o apresentador.

Após a revelação do eliminado, Vinicius se despediu dos colegas e agradeceu: " Quando eu entrei, recebi 19 corações. Hoje, saí dessa casa com todos os corações [no queridômetro]. Se todos dessa casa me derem um pouquinho do seu coração, eu dou o meu também".

O cearense completou a despedida cantando um verso de repente com as rimas que se tornaram uma de suas características dentro da casa.

Gustavo Marsengo recebeu 39,51% dos votos e Pedro Scooby, 4,62%.

Confira a reação da web

A maldição da Eslovênia e do rosa não falha nunca#BBB22

Vyni eliminado pic.twitter.com/COw2pLtDPq — Rhanna Mazzarro (@rhanna_mazzarro) March 16, 2022

Natália nesse momento na saída do Viny



Agora ela vai ter o Eliezer só pra ela #redebbb#redebbb22#BBB22pic.twitter.com/GYpugmutp3 — GRITO DA TORCIDA (@wander17693187) March 16, 2022