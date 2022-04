BBB 22: Eliezer dá sua opinião sobre o jogo para Natália: ''Está ganho''

Em conversa com Natália após Jogo da Discórdia, Eliezer comentou que acredita que o jogo já tem ganhador

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 04, Eliezer(31) e Natália Deodato (22) foram dormir e antes de pegar no sono falaram sobre o jogo.

Deitados no quarto Lollipop, os brothers conversaram sobre uma possível cenário atual após as últimas eliminações que aconteceram no reality.

"O programa já está ganho, né?", disse Elizer. Natália falou o que acha para o affair: "Não quero pensar assim, não...".

"Também não quero, mas você vê que nas atuais circunstâncias tudo leva a crer. Eles não tiveram nenhuma, nenhuma eliminação em três meses de programa. Em todos os Paredões que a Jessi e que a Lina foram tinha um de nós: do Lollipop", explicou o brother falando do grupo de Arthur Aguiar (33) com os outros garotos da casa.

Natália é alvo no Jogo da Discórdia

No último Jogo da Discórdia nesta segunda-feira, 04, os brothers precisavam avaliar a atitude dos outros como de "milhões" ou "centavos".

Natália Deodato acabou sendo a sister que ganhou mais "atitudes de centavos" após brigar por banho e goiaba.