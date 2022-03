BBB 22: Eliezer abre o jogo com Vini e faz pergunta indiscreta no quarto

Eliezer tem conversa séria com Vini sobre ciúmes do affair dele com Natália no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 16h20

Dois brothers amigos resolveram conversar e se entender nesta quinta-feira, 10, com relação a alguns desentendimentos que já aconteceram na casa do BBB 22.

No quarto Lollipop, Eliezer (31) e Vinícius (24) falaram sobre o affair que o primeiro mantém dentro do reality show da TV Globo com a sister Natália (22).

O fluminense disse que o bacharel em Direito é ciumento, e o cearense retrucou: "Tu achas realmente que eu tenho ciúme de tu? Por que é que tu achas isso?".

"Porque toda vez que eu vou dar uns beijos na boca, você fica bravo!", comentou Eli. "Eu? Quando foi que eu fiquei bravo por causa disso?", questionou o colega.

Vini se defendeu!

"Eu não sou ciumento, a maior prova é que eu dormia no meio de você e dela. Eu via você fazer as coisas e deixava. Alguma vez eu impedi? Eu sei me colocar no meu lugar. Contra ela [Natália], eu não posso competir. Ela tem o que eu não tenho. Não posso dar o que ela dá. Ela lhe salvou de um Paredão, ela é muito bonita", finalizou Vini no BBB 22.