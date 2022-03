BBB 22: Após eliminações no Lollipop, Laís toma decisão e comunica colegas

Depois das perdas no grupo do quarto Lollipop, Laís toma decisão na disputa do BBB 22

Após perdas e mais perdas no grupo do quarto Lollipop, uma das integrantes do time resolveu se manifestar na noite desta quarta-feira, 9, sobre o assunto no BBB 22.

Durante a Festa do Líder, o Pedro Sccoby (33), a médica Laís (30) falou sobre as eliminações que rolaram com os amigos dela dentro do reality show da TV Globo e tomou uma decisão final.

"Talvez, hoje, eu, mesmo sabendo que a galera lá fora talvez não goste do Quarto Lollipop, por eles terem se protegido, por ser uma turma gigante que se protegeu e talvez juntaria voto para ir em alguém, eu hoje, não abandonaria vocês", confirmou ela.

"Jamais", concordou Eslôvenia (23), que também faz parte do Lollipop. "Eu sei o que eu faço. Eu não abandono vocês. Hoje, não. Talvez lá para frente o a gente desmembre, aconteça uma coisa muito grande e aí eu falo 'agora é hora', mas agora não é hora".

"E eu falei 'nem que não tenha que estar com o Gustavo para proteger o Eli hoje, eu protejo. Nem que eu tenha feito algo que eu não saiba, eu protejo vocês hoje. Eu não largo a mão de vocês", garantiu a sister Laís.