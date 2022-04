BBB 22: Douglas Silva se irrita com paredão e ameaça votar em sister

Ator Douglas Silva se irrita ao ser colocado no paredão e ameaça votar em sister no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 02/04/2022, às 20h28

Indicado pela casa do BBB 22 para o paredão extra deste final de semana, o ator Douglas Silva (33) se decepcionou com um dos votos que recebeu no programa.

Chateado ao saber que a amiga Natália (22) votou nele e o ajudou a ser colocado na berlinda do reality show da TV Globo, o famoso não pensou duas vezes.

- Natália coloca biquíni fio dental e surpreende brothers na cozinha do BBB!

“O bom, mano, é que se eu voltar, Deus queira que sim, e o Brasil também, aí tenho passe livre e sem pena. Aí para mim não tem nem hierarquia de indicação direta porque vou ser estratégico!”, declarou ele para Gustavo (31).

Paredão extra!

Douglas Silva enfrentará Paulo André (23) e a estreante Eslovênia (25) no paredão. Um dos três sairá da casa neste domingo, 3, e dará adeus ao prêmio milionário do programa.