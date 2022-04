BBB 22: Natália surge de fio dental e causa alvoroço na cozinha

Sister Natália surge de fio dental na cozinha e surpreende os outros participantes do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 02/04/2022, às 18h27

Uma das sisters que ainda está confinada na casa do BBB 22 recentemente se destacou ao ostentar o físico sarado no programa.

Dona de um corpo cheio de curvas, Natália Deodato (22) chamou a atenção ao aparecer de biquíni fio dental na cozinha do reality show da TV Globo.

Esbanjando saúde, a modelo que faz parte do time Pipoca da casa mais vigiada do país também arrancou suspiros do público que assiste a atração na telinha.

Natália segue na disputa milionária. Integrante de um dos lados oponentes da competição do BBB 22, a morena já tem uma forte torcida que luta para a sister chegar até a final do reality.

Veja o corpão da sister Natália!