BBB 22: Douglas Silva se impressiona com quantidade de votos recebida por Lucas

Em conversa com os parceiros do Quarto Grunge, Douglas Silva analisa a quantidade de votos recebida por Lucas Bissoli no último paredão

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 23h33

O décimo paredão do Big Brother Brasil está formado! Os participantes que vão para a votação popular são: Lucas Bissoli (31), Paulo André (23) e Pedro Scooby (33).

Lucas Bissoli foi o mais votado pela casa, recebendo 6 votos, e acabou indo para a berlinda. Hoje, 28, na academia, Paulo André e Pedro Scooby se exercitavam ao lado de Douglas Silva. Sozinhos no cômodo, aproveitaram para relembrar a noite de ontem, onde o décimo paredão da edição foi formado.

O ator ficou impressionado com a forma como Lucas foi para berlinda: "A sensação de tomar 5, 6 votos assim... Só bala no peito. Por isso quero até conversar com o Lucas, dar um papo nele. Não justificar, mas tipo: 'não queria, mas aconteceu e é isso. Eu tenho um grupo e to jogando com meu grupo".

Douglas Silva conversa com Douglas Silva

Depois de falar com os meninos do Quarto Grunge, Douglas Silva foi conversar com Lucas. O mais votado da casa, disse estar magoado por ter recebido votos de pessoas que nunca indicou, como D.G. O ator disse que não votou no brother por motivos pessoais, mas por jogo.

Lucas disse que errou por ter criado expectativa em relação à amizade com os brothers, mas D.G discordou. O ator disse que tomou a decisão no mesmo dia, ficou preocupado e quis conversar com o brother antes, mas não conseguiu.