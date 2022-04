BBB 22: Douglas e Gustavo se alteram e batem boca no quarto

Douglas e Gustavo se alteram após a festa e trocam muitas farpas em um dos quartos do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 08h57

Apesar da festa que rolou nesta quarta-feira, 6, ter divertido e muito os participantes do BBB 22, o clima esquentou logo depois da baladinha que agitou a casa.

No quarto, Douglas Silva (33) e Gustavo (31) se estranharam e protagonizaram uma discussão calorosa que os deixou com os nervos aflorados no reality show da TV Globo.

"Diretamente eu falo com você, eu falo 'mano, não fica jogando toda hora'", falou DG. "Ainda bem que daqui 20 dias eu vou estar longe de todo mundo", disparou Gustavo.

"Oi? Não ouvi", reagiu o ator. "É isso aí mesmo!!!", reforçou o integrante da Casa de Vidro. "Eu não aguento mais vocês", completou ele com irritação na voz.

Quem vai sair primeiro?

"O quarto é do DG, galera, vamos respeitar...", ironizou Gustavo no BBB 22. "Isso, você chegou depois!!!", retrucou Douglas Silva. "E vou sair depois!", finalizou Gustavo causando um climão no quarto.