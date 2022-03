BBB 22: Confira o brother que venceu a Prova do Anjo da semana

Em disputa de agilidade, a dinâmica foi dividida em duplas, mas apenas um participante levou a melhor; veja quem

Temos um novo anjo no BBB 22!

Na tarde deste sábado, 05, aconteceu a Prova do Anjo na casa mais vigiada do Brasil, e Arthur Aguiar (33) venceu a dinâmica realizada por marca patrocinadora do programa da TV Globo.

Por sorteio, os brothers foram divididos em duplas para a primeira rodada e jogaram, nesta ordem: Natália e Lucas; Jade e Eslovênia; Laís e Vinicius; Arthur Aguiar e Eliezer; Linn da Quebrada e Paulo André; e Gustavo e Jessilane.

Douglas Silva (33) tirou card vermelho no sorteio e não participou da prova, ao lado do líder da semana Pedro Scooby (33).

Na atividade de agilidade, um dos brothers tinha que achar 5 cubos em uma piscina e passar para o outro integrante, que tinha a função de colocá-los em caixas.

Lucas e Natália fizeram em 174.1 segundos, mas acabaram desclassificados pelo brother ter colocado objeto de maneira errada. A sister chorou muito após a eliminação e foi consolada por Lucas.

Arthur e Eli fizeram a prova em 118.8 segundos e disputaram entre eles a imunidade. Em disputa acirrada, na segunda rodada, o ator levou a melhor com 163,4 segundos.

Castigo do Monstro

Além de conquistar o direito de imunizar alguém no confinamento para o próximo paredão, o vencedor também escolhe quem vai ficar no Castigo do Monstro, em que os participantes têm que ficar o tempo todo com a fantasia e cumprir tarefas solicitadas.

Para o Castigo, Arthur teve que escolher 3 brothers e optou por Eslovênia (25), Laís (30) e Gustavo (31).

"Aguenta as consequências depois", disparou Laís para Arthur. Após a escolha de Arthur, os brothers se desentenderam. A médica não gostou de ter recebido o Monstro e do ator ter ressaltado que voltou de três paredões no programa.