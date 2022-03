BBB 22: Brothers remoendo a discussão da madrugada e Vyni reclamando da falta de carícias de Eliezer; confira o que rolou

Os brothers não esqueceram a discussão da madrugada passada e agora vão acumulando mágoa para o Jogo da Discórdia da noite

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 20h19 - Atualizado às 21h19

Hoje, 14, é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22! Depois que acordaram, os brothers decidiram ficar remoendo toda a discussão da madrugada. Pedro Scooby (33), inclusive, já prepara discurso para a dinâmica da noite. Além disso, ainda teve Vinicius (24) questionando falta de carícias de Eliezer (31) e Natália Deodato (22) prevendo saída do cearense.

Não ficou sabendo o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!? Então, para tudo e vem conferir!

Não sai da cabeça

Pela manhã, o dia mal havia começado e Lucas Bissoli (31) foi para o Quarto Lollipop desabafar sobre a treta dele com Pedro Scooby, Paulo André (23) e Arthur Aguiar (33): "Para mim, eu não fiz nada de errado. Mas, se de repente, eu tenha feito e foi o que pareceu para algumas pessoas, me resta pedir desculpas. E é isso".

Depois, explicou porquê se sentiu ameaçado pelo discurso de Arthur ao imunizar P.A: "Eu estava tão nervoso para dar minha indicação que nem ouvi direito o discurso do Arthur. Continuo gostando muito deles, do Pedro... gosto muito deles. Não sei por que o Pedro passou aqui e não me deu bom dia".

Discurso decorado

Na piscina, Pedro Scooby demonstrou estar interessado pelo Jogo da Discórdia de hoje a noite. O brother revelou, para Douglas Silva (33), o discuso que tem em mente: "Uma coisa que eu falaria hoje é que eu levei a minha vida inteira, dentro de todos os problemas que eu tive na vida, levei minha vida inteira desse jeito mais leve, de entender os problemas, saber que não pode se fazer muita coisa e não dar atenção para isso, não dar valor a isso. Aqui tenho visto muita gente com falta de compromisso com o jogo. Eu fiquei pensando assim: eu fui um dos caras que mais ganhei prova aqui".

"Fui um cara que vivi, fiz relações, tanto que era uma coisa muito difícil, ir (ao paredão) pela casa. Na minha opinião, falta de compromisso aqui é você estar vivendo no coletivo e perder estalecas adoidado, que é uma coisa que afeta diretamente o coletivo e a refeição das pessoas", finalizou.

DR entre Lucas e Eslo

Na cozinha do Vip, Lucas Bissoli conversou com a sua affair, Eslovênia Marques (25) e confessou ainda não ter encontrado seu lugar dentro da casa e que se sente deslocado.

Ouvindo a afirmação d brother, a modelo rebateu: "Quando você se movimentava para lá e para cá, sempre estive com você, você nunca esteve sozinho"

Falta de carícia

Deitados no Quarto Lollipop, Vinicius fez um questionamento ao seu parceiro Eliezer: "Por que a gente não pode ser amigo daquele jeito?", observando Eslôvenia Marques e Lucas Bissoli trocando carícias na cama ao lado.

"Aquilo ali não é amizade. É um namoro, se você não percebeu", respondeu Eli. "Tirando a parte do beijo", explicou o cearense, que seguiu questionando: "Por que você não pode ser aquele amigo que abraça?". O designer desconversou., fugindo do assunto.

Na cozinha Jessillane Alves (26) confessou para Natália Deodato que está preocupada com a berlinda entre Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Vinicius (24).

A mineira, então, avaliou o paredão e revelou que acredita que Vyni deve ser o eliminado do jogo: "Assim, eu posso estar errada também, né? Mas acho que tem grandes possibilidades do Vyni sair".