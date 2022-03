BBB 22: Nova rivalidade? Brothers se juntam para atacar Lucas, devido a sua indicação; confira o princípio da treta

Após formação do oitavo paredão do BBB 22, brothers se juntam para questionar indicação de Lucas

Publicado em 14/03/2022

Está encerrada a votação para o oitavo paredão do BBB 22! Os participantes que vão para a votação popular são: Gustavo Marsengo (31), Pedro Scooby (33) e Vinicius (23).

Enfrentando sua primeira berlinda, o surfista se enfureceu com a indicação do líder Lucas Bissoli (31): "Doente! [...] Deixei muita coisa lá fora", disse, reclamando da justificativa do engenheiro. Em seguida, tanto ele quanto Paulo André (23), declararam que não vão mais se comunicar com o brother.

Enquanto isso, Arthur Aguiar (33) tentou abrir o olho de Lucas, na cozinha, dizendo que R$20mil faz diferença pra qualquer pessoa, mas quando tão batalhando pela liderança não estão pensando nisso e sim em ficar mais uma semana no jogo, relembrando o discurso do brother em sua indicação.

Momentos depois, na sala, o engenheiro voltou a falar do jogo de Scooby. Afirmou que o brother não parece se entregar tanto ao jogo quanto os demais participantes. "Quantas vezes você deixou em aberto? Não se colocar como protagonista ou querer se vetar da prova do líder?", questionou Lucas, olhando para o Pedro.

O surfista respondeu: "É como se eu não ligasse pra porr* nenhuma, eu ligo pra minha amizade com as pessoas, como com o PA e o Douglas".

Depois, o affair de Eslovênia Marques (25) entendeu o discurso do anjo do Arthur como uma alfinetada pra ele. Então, rebateu a alfinetada falando de dinheiro ao indicar o Scooby. P.A achou um absurdo o comentário de Lucas: “Você não quer sobreviver (no jogo), você só quer R$20mil”. "Não quero a liderança, não. Devolvo, então?", ironizou o Barão da Piscadinha.

