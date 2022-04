BBB 22: Brothers passando mal, repercussão da festa e aparição de Boninho; confira o resumo do dia

Antes da formação de paredão e da última Prova do Líder, brothers repercutem a festa da madrugada e recebem a visita do Big Boss; confira tudo no resumo do dia

CARAS Digital Publicado em 21/04/2022, às 20h43

É dia da de formação de paredão e da última Prova do Líder do BBB 22! Antes de passarem pelas dinâmicas, a festa com tema 'Formatura' e aparição de Kevin O Chris (24) foi muito repercutida pelos brothers durante o dia. Além disso, Boninho (60) ainda fez uma visita surpresa à casa e presenteou os confinados.

Não acompanhou o programa hoje? Já pode ficar aliviado. A gente trouxe tudo o que rolou no resumo do dia!

Brothers passando mal

Algo não caiu bem para parte do elenco do BBB 22. Pela manhã, Arthur Aguiar (33) chamou atenção após passar um longo tempo no vaso sanitário, quase perdendo o prazo para fazer seu Raio-X.

Em seguida, Eliezer (31) assumiu o posto no banheiro e lá ficou por mais longos minutos. Ao sair, disse que também estava se sentindo mal.

Scooby cabisbaixo no Raio-X

No Raio-X, Pedro Scooby (33) comentou que aproveitou a festa do dia anterior como se fosse a última no programa. "Já curti a festa em clima de despedida", confessou.

"Reta final, agora faltam poucos dias pra acabar. Sou muito agradecido por tudo o que eu vivi aqui. Muito mesmo [...] E vou deixar uma música pra vocês: 'Celebrando a Vida', do L7nnon, que fala muito comigo", concluiu.

Repercussão da festa

Pedro Scooby que aproveitou a festa de ontem como ninguém, na sala de estar, conversou com Eliezer sobre as peripécias que ele aprontou durante a noite.

"Quando olhei para trás, estava o PA te dando comida na boca, mano. Aquela cena foi muito boa. Você procurando o garfo. Foi muito bom! Aí, depois, veio o Arthur com a torta: 'Vai, Pedro, mais uma'. E você atrás da colher com a boca assim", contou Eliezer para o surfista:

Nesta quinta-feira, 21, Boninho entrou na casa e comandou uma brincadeira com os brothers. Além de conversar com os confinados, Boninho também garantiu presentes especiais baseados na programação do canal.

Eliezer ganhou um dos maiores: um tour por uma cidade cenográfica da emissora e ainda pode participar de uma novela da Globo. Douglas Silva (33) recebeu a oportunidade de aparecer no programa "É de Casa" com um parente, e expor uma receita própria ao vivo.