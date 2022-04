BBB 22: Após DR, Douglas Silva brinca com Arthur Aguiar: ''Só não falo que te amo para tu não chorar''

Curtindo festa no BBB 22, Douglas Silva voltou a questionar Arthur Aguiar sobre voto e ressaltou que tudo que viveu no jogo foi 'de verdade'

Na reta final do BBB 22, os brothers curtiram a festa com tema 'Formatura' na casa mais vigiada do Brasil na noite de quarta-feira, 20!

O Top 5, formado apenas por homens, Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33), Eliezer (31), Paulo André (23) e Pedro Scooby (33), aproveitou para falar sobre jogo, amizade e rolou até despedida entre Eli e Scooby.

Douglas, que recebeu voto de Arthur no décimo quinto paredão, voltou a falar com o ator sobre a justificativa dele sobre não ter gostado da felicidade de DG quando foi eliminado no paredão falso. Na ocasião, Arthur disse que o assunto já estava resolvido.

"Quando a gente pede desculpa, pelo menos para mim, a gente segue em frente e esquece. Achei que você tinha entendido", disparou Douglas. "Sim, mas eu precisava dar uma justificativa, cara", explicou.

"Vamos lá, a informação que eu tenho, o que eu ouvi de você... Aí, ouvindo isso, falei: 'toda vez que a gente conversa, a gente teve um atrito aqui'. Falei: 'estamos juntos, se precisar, vamos conversar, estou aqui para te ajudar, te apoiar. Está desculpado e eu também te peço desculpas por ter te feito se sentir assim, não foi minha intenção'. Não foi isso o que eu falei dentro do quarto? E dali pra frente, o que passou, tinha passado. Eu não mudei minha atitude com você", contou DG.

"Se a gente já tinha conversado, se a gente já tinha se desculpado, passou a borracha. Aquilo passou, não se vive mais", refletiu ainda. "Cara, se a gente é amigo e tem uma parceria forte aqui dentro, a gente joga junto. Se a gente fala que é desculpas, é desculpas mesmo. Segue em frente, o que está para trás, está para trás", finalizou o brother.

Após o longo papo, Douglas Silva ressaltou a relação deles e com os aliados que restaram no jogo e disse que viveu o programa 'de verdade'. "O que eu falo é verdade. Porque eu já me coloquei na reta para sair, e o objetivo que a gente quer é chegar até longe. Se eu der uma palavra, não volto atrás. Falo porque é de verdade, eu vivi isso aqui de verdade. Tudo o que eu vivi com cada um aqui, foi de verdade".

"Acho que todo mundo viveu", respondeu Arthur. "Falo de mim, eu sei a troca que eu tenho com você, a troca que eu tenho com PA, com Eli, com Scooby. Foi de verdade. Eu nunca fui falso com ninguém. Só não falo que te amo para tu não chorar", brincou DG, que ainda fez um carinho em Arthur.

Décimo sétimo paredão no BBB 22!

Douglas Silva está enfrentando o paredão com Eliezer e Pedro Scooby. Um dos brothers será eliminado nesta quinta-feira, 21.