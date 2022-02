BBB 22: Brothers encontram "presentes" deixado por Tiago Abravanel antes de desistir e se emocionam: "Não acredito que ele fez isso"

Tiago Abravanel deixa objetos para brothers na casa, que só encontram após sua desistência do reality

Redação Publicado em 27/02/2022, às 18h13

A decisão de deixar o reality da Rede Globo foi consciente. Tiago Abravanel (34), antes de apertar o botão da desistência do programa, deixou presentes "escondidos" para vários moradores da casa.

O primeiro a encontrar uma lembrança deixada pelo ator e cantor, foi Arthur Aguiar (32), que achou um colar deixado pelo amigo em sua nécessaire.

Confira quais foram os "presenteados" por Tiago Abravanel antes de sua desistência

"Ele não me entregou. Antes de eu voltar a dormir, eu vim aqui e estava comendo. Quando entrei no quarto, ele estava mexendo nas minhas coisas. Achei estranho. Ele parou e ficou me olhando. Eu falou: 'Você tem pasta?'. Tipo, uma pergunta bem aleatória e eu estava com sono. Subi e fui dormir. Quando me falaram que o Tiago (Abravanel) apertou o botão, eu voltei para o quarto porque lembrei do que tinha acontecido. Quando abrir a nécessaire, o colar estava em cima das minhas coisas" revelou Arthur.



Paulo André (23), foi outro "presenteado" por Tiago. Ele encontrou um óculos de sol em frente à porta do quarto do Líder. O acessório tinha sido emprestado por Tiago para o atleta olímpico usar em uma das festas. "Não acredito que ele fez isso", disse Paulo André ao encontrar o óculos na porta. Ele chama Arthur Aguiar e Pedro Scooby (33) e mostra o acessório deixado por Tiago.





O surfisa, inclusive, também recebeu uma lembrança do amigo. Um colar dourado foi deixado em uma de suas mochilas por Tiago. "Ele deixou para você?" perguntou Arthur Aguiar vendo o brother entrar com o colar nas mãos no quarto do Líder. Pedro Scooby confirma com a cabeça e senta na cama. Depois de uns minutos de silêncio, Pedro começa a chorar e é confortado pelos amigos Douglas Silva (33), Paulo André e Arthur Aguiar.



Eslovênia Marques (26), revela aos brothers na sala que Tiago "deixou um ursinho para mim". Vyni pede para a sister mostrar o presente e ela conta: "Mano, ele conversou muito comigo ontem no quarto... Ai, gente, é uma pulseira!". Em seguida, Eslovênia volta ao quarto Lollipop onde chora sozinha, segurando o presente em suas mãos.

Confirma imagem dos participantes encontrando as lembranças deixadas por Tiago: