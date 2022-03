BBB 22: Arthur e Gustavo acusam Jade de fazer discurso apelativo

Em Jogo da Discórdia agitado, Jade Picon é acusada de fazer discurso apelativo pelos brothers Gustavo e Arthur

Está encerrado o sétimo Jogo da Discórdia do BBB 22! Um dos principais destaques da dinâmica foi a discussão de Gustavo Marsengo e Arthur Aguiar contra Jade Picon(20).

Tudo começou quando o ator contou a Laís Caldas (30) que não tem medo algum da empresária: "Eu não tenho medo nenhum da Jade, meu medo dela é zero. Eu não tive nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa. Sobre não ter ela arrancado ela do vip, a questão não é medo, é consciência. A gente tá num lugar onde a gente convive com várias pessoas, tem várias pessoas na xepa. As pessoas contam pão, contam ovo, contam comida. Eu não vou simplesmente tirar ela do vip e colocar ela na xepa e afetar oito pessoas pra que eu me sinta grandão e lacrei. Pra mim isso não faz o menor sentido".

Depois, frente a frente, Jade admitiu que, diferente da atitude de Arthur, na mesma situação, teria colocado ele no castigo do monstro e ainda o questionou se teria coragem de indicá-la ao paredão caso tivesse atendido ao big fone. "Se era o momento, sim, teria. Não é coragem, é questão de estratégia", respondeu o brother.

"Você não teria coragem e amanhã você vai ter a resposta", retrucou a sister, fazendo menção ao resultado do próximo paredão."Inclusive, achei seu discuso bem apelativo, também", finaliza Arthur lembrando que, após a formação do paredão no último domingo, 03, Jade Picon contou que, se ganhar o BBB, vai destinar todo o prêmio para instituições de caridade diversas.

Gustavo Marsengo aproveitou o gancho deixado por Arthur para chamar a sister de volta ao palco e comentar o discurso feito por ela: "Ontem eu me senti muito incomodado porque eu achei os 30 segundos mais apelativos que eu vi nesse programa. Se você é uma pessoa bem resolvida financeiramente, ótimo. Porr*, tu conseguiu tua independência financeira com 20 anos...".

"13", interrompeu Jade. "Melhor ainda, tu é fod* pra caralh*, isso eu admiro pra caramba", continuou Gustavo. "Você tem que defender sua posição no jogo e você é uma jogadora forte. E, naquele momento, você foi apelativa. Não sei se foi desespero, mas se você vai doar pra cinco, pra 10, pra 15 instituições de caridade, é uma coisa. [...] Por você ter esse discurso forte sempre, de ser uma mulher forte e chega na hora de se defender e se utiliza de um negócio que não deveria nem ser mencionado... Porque o que cada um vai fazer com o dinheiro do prêmio não cabe a ninguém. [...] Se utilizar disso pra se defender, eu achei incoerente com sua personalidade forte no jogo", completou o advogado.

