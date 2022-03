BBB 22: Eliezer é o brother mais incoerente da casa; confira o que rolou no Jogo da Discórdia

Está encerrado o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 07! O brother que estivesse discursando, deveria colocar outro no "palco da incoerência", explicando porquê o participante acusado possui essa atitude e como esta o irrita dentro da casa.

Eliezer (31) foi o principal alvo da casa, sendo o mais incoerente. Confira o que rolou na dinâmica da noite!

Eslovênia Marques (25) colocou Gustavo Marsengo (31) no palco;

Natália Deodato (22) colocou Lucas Bissoli (31) no palco;

Jade Picon (20) colocou Arthur Aguiar (33) no palco;

Eliezer colocou Lucas Bissoli no palco;

Vinicius (23) colocou Douglas Silva (33) no palco;

Jessilane Alves (26) colocou Eliezer no palco;

Gustavo Marsengo colocou Jade Picon no palco;

Lucas Bissoli colocou Eliezer no palco;

Linn da Quebrada (31) colocou Douglas Silva

Paulo André (23) colocou Jessilane Alves no palco;

Laís Caldas (30) colocou Arthur Aguiar no palco;

Pedro Scooby (33) colocou Eliezer no palco;

Arthur Aguiar colocou Jade Picon no palco;

Douglas Silva colocou Eliezer no palco.

Eliezer foi o jogador que mais subiu no palco, quatro vezes. Vinicius, Paulo André, Pedro Scooby, Linn da Quebrada e Laís Caldas terminaram sem serem acusados.

Quem você quer que saia no 7° paredão do BBB 22?

Laís apontando todas as incoerências do Arthur e ele explicando cada uma sem gaguejar. O rapaz é bom de oratória. Isso não dá pra negar! De quebra ele ainda direcionou o olhar do público para as incoerências da Jade sem pisar nela. Esse cara é bom! #BBB22pic.twitter.com/Pb6YHC61Gx