BBB 22: Arthur com saudades de Maíra Cardi, Eli no Quarto Grunge e papo sobre paredão; confira o resumo do dia

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 21h08

É dia de Prova do Líder no BBB 22! Comandados por Luan Santana, Matheus Fernandes, Mari Fernandez, Filipe Ret e L7nnon, os brothers tiveram uma festa inesquecível durante a noite. Hoje, 14, os já voltaram para o jogo, criando estratégias, mas muito sentimentais, lembrando de seus relacionamentos fora da casa.

Não perca nada do que rolou. Confira o nosso resumo!

Saudades da esposa

Durante o raio-x, Arthur Aguiar (33) aproveitou para mandar um recado para a mulher, Maíra Cardi (35), e revelou temer o fim do seu casamento.

"Sentimento de gratidão total, vou atrás desse líder, quero muito, não quero ir para esse paredão de jeito nenhum, quero ficar o máximo possível. Vamos para cima! Muita saudade de casa, muita saudade da minha esposa, se é que eu ainda tenho esposa. Espero que sim! Da minha filha, enfim, estou com saudades de todo mundo", contou o ator.

Contragolpe?

Mais cedo, Eliezer (31) e Jessilane Alves (26) falaram sobre a possibilidade de Contragolpe na próxima formação de Paredão.

O designer sugeriu que um puxe o outro e Jessilane analisou: "Então, vão ser eles que vão decidir quem vai com a gente. Agora que eu entendi. Mas acho que, se eles votarem, acho que botam o Arthur".

Eli no Quarto Grunge?

Depois de Eliezer (31) arrumar as malas para sair do Quarto do Líder, o meninos da casa "roubaram" elas e colocaram no Quarto Grunge.

Ao ir até o Lollipop e ver que suas malas não estavam mais lá, Eli voltou para a sala e questionou os brothers: "Vocês tiveram a audácia de tirar as malas do meu quarto? Eu vou chamar o Confessionário", brincou.

Brothers tiraram as malas do Eliezer do Quarto Lollipop e colocaram no Quarto Grunge... #RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/pYDv5SkQ8D — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2022

"Conturbado"

Curioso sobre a relação entre Eliezer e Natália Deodato (22), Pedro Scooby (33) perguntou ao designer: "Vocês terminaram o programa terminados?".

"O meu rolê com ela, desde o começo até o fim, foi conturbado. Começou assim, terminou assim. Não ia ter como terminar bem", reapondeu Eli.

"Você tirou meu amor da casa"

Na sala de estar do BBB 22, os brothers conversaram sobre os paredões que já enfrentaram. Eliezer, em um dos papos, pediu para os brothers "irem devagar" ao pensarem em indicá-lo mais uma vez à berlinda.

Gustavo Marsengo (31), por sua vez, lembrou do relacionamento que teve dentro casa com Laís Caldas (30) e retruca: "Você tirou meu amor da casa, nunca vou te perdoar".