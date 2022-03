Primeira fala de Jade Picon após eliminação no BBB 22: "Fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo"

Eliminada, Jade Picon fala com Tadeu Schmidt e abre o jogo sobre sua trajetória

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 01h20 - Atualizado às 02h11

O embate mais esperado da edição entre Arthur Aguiar (33) e Jade Picon (20) está encerrado! A sister saiu derrotada e acabou deixando a casa com 84,95% dos votos.

Logo após agradecer os seus colegas, atravessou a porta para conversar com o apresentador Tadeu Schmidt (47).

Primeiro, o apresentador começou contando que não se tratava de um paredão falso e que a sister realmente estava eliminada do BBB 22.

Perguntada sobre sua trajetória, Jade disse: "Em todo o caminho da minha trajetória, eu fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo". Ainda ilustrou com o exemplo de quando atendeu o Big Fone e colocou o ator na berlinda.

Em relação ao seu jogo, a sister fez uma análise: "Cara, eu me diverti muito! Toda a experiência me surpreendeu, eu nem sei explicar. As provas, as festas, as amizades… Tudo foi muito marcante".

Tadeu parabenizou a influenciadora pela jornada no programa, ao final do bate-papo: "Os seus momentos também foram muito marcantes para a gente. Antes o Brasil conhecia a menina fenômeno da internet, hoje eles conhecem uma mulher madura, segura, decidida, com personalidade e líder. Que se jogou de corpo e alma no 'BBB'. Foi admirável! Só temos a agradecer a sua participação". "Muito obrigada, Tadeu! Essa foi a melhor experiência da minha vida, real", agradeceu a influencer.