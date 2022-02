BBB 22: Após desentendimento na última festa, Linn chama DG para conversa

DG pressionou Jessi para descobrir intenção de voto de outros participantes e Linn o chama para uma conversa franca.

Caras Digital Publicado em 05/02/2022, às 11h42

Na última quarta-feira (festa do líder Tiago Abravanel), Douglas queria saber a inteção de voto de outros participantes. Jessi, que já afirmou não saber mentir, foi a escolhida para ser indagada por DG.

Depois de confessar as aliadas que entregou o jogo delas ao brother, Linn da Quebrada fica chateada e decide conversar com o ator.

Na festa de sexta-feira, dia 04, a cantora aproveitou para exaltar a rivalidade sadia entre eles e o questionou por tentar descobrir votos com Jessi: "Mas quando você se aproxima da Jessi para saber de intenções de voto de outras pessoas do grupo, eu acho curioso. Porque, se você gostaria de saber de intenções de voto, você poderia ter chegado em mim ou nessas outras pessoas para saber essa intenções. Mas independente disso, isso é um jogo. [...] E eu não falo isso para justificar, porque eu não acho que eu deva satisfação e isso me incomodou. Eu não acho que eu deva satisfação a você ou a ninguém do jogo sobre as minhas intenções" , disse ela.



A princípio, o ator contestou dizendo que o discurso de Linn era diferente do que ela tinha dito ao vivo no jogo da discórdia. "Eu me senti um lixo quando você falou, e eu guardei para mim. Então guarda para você se sentir subestimada".

Para dar um ponto final na conversa, Linn tenta apaziguar: "Tudo bem, porque esse é o jogo também. Mas estou dizendo isso porque não quero me sentir subestimada. Isso não diz respeito a você, como eu disse no Jogo da Discórdia", conclui.